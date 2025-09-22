Hay amores que no se olvidan y el que protagonizó Matías Almeyda con Chivas es claro ejemplo de ello. El timonel argentino está lejos del futbol mexicano, su laureada carrera lo ha llevado hasta el banquillo del Sevilla en LaLiga de España; sin embargo, no hay distancia ni colores que le hagan olvidarse del Rebaño.

Matías Almeyda atendió una conferencia de prensa con el Sevilla y en medio de las respuestas se le escapó el nombre de Chivas, habló de la institución mexicana y la forma en la que salieron airosos en tiempos complicados.

Almeyda recordó su gloriosa etapa al frente de Chivas para comparar la actualidad de Sevilla, que sufrió en la última temporada, pues coqueteó con el descenso al finalizar en la decimoséptima posición con Joaquín Caparrós en calidad de interino.

Almeyda llegó como el “bombero” del Sevilla y hasta el momento ha respondido a la confianza de la directiva rojiblanca.

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre Chivas?

Previo al partido ante Villarreal en LaLiga, Matías Almeyda habló sobre la actualidad del Sevilla y las similitudes que vivió cuando asumió el cargo con Chivas en el lejano verano del 2015.

Matías Almeyda fue cuestionado sobre si le gustaría replicar el éxito que tuvo en Chivas con Sevilla.

“Dios quiera que el proceso sea parecido, repetir lo de Chivas no es tan fácil y se juega solo con jugadores mexicanos”, inició el estratega argentino.

El timonel recordó que cuando llegó a Chivas era “un equipo que estaba abajo, que venía mal, que se hablaba de que era el peor equipo de la historia y terminó siendo, en dos años y medio, uno de los mejores con los mismos jugadores, consiguiendo siete finales; ganando cinco y un título internacional (Concachampions) con la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes”.

“Me quedó con una experiencia vivida en México espectacular, me trataron muy bien”, apuntó y añadió que le dio “un salto de calidad a mi carrera”.

“Fue trabajo, fue tiempo, fue un grupo de jugadores que lo daban todo”, reconoció Matías Almeyda.

Números de Matías Almeyda con el Sevilla de LaLiga de España

Matías Almeyda irrumpió en Sevilla este verano y ya ha dirigido cinco partidos en LaLiga de España con un balance de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

El siguiente reto de Matías Almeyda será ante Villarreal en el marco de la Fecha 6 de la temporada 2025-26. El encuentro se disputará el martes 23 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.