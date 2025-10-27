¡Piden justicia para Rodrigo! Fans de Cruz Azul se unieron para realizar una protesta pacífica en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) luego de que un aficionado celeste muriera tras el partido contra Rayados de Monterrey en CU.

Una noticia ha cimbrado al futbol mexicano y ha levantado la indignación, pues Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul, murió en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario luego de ser sometido por elementos de seguridad de la UNAM.

Protección civil de la UNAM aseguró que el fan se desvaneció en el trayecto tras su detención, pero en redes sociales han denunciado que el fan fue brutalmente golpeado por los elementos de seguridad.

En medio de las investigaciones, un grupo de fans de Cruz Azul se ha movilizado para exigir justicia ante las autoridades.

“UNAM asesina”, la brutal manifestación de los fans de Cruz Azul por la muerte de Rodrigo Mondragón

Con pancartas como “UNAM asesina” y “Justicia para Rodrigo”, fans de Cruz Azul acudieron a la Fiscalía General de Justicia en Azcapotzalco para exigir a las autoridades que actúen ante la muerte del aficionado de la Máquina.

Hasta el momento, son cuatro los detenidos por la muerte de Rodrigo Mondragón, pero la investigación se mantiene en marcha.

En estos momentos, un grupo de aficionados de Cruz Azul se manifiesta afuera de la Fiscalía de Azcapotzalco para exigir justicia por Rodrigo Mondragón, por lo ocurrido ayer en Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/ljfCR4WT7f — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) October 27, 2025

Cruz Azul lanzó un comunicado para deslindarse de la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón

A través de un comunicado, Cruz Azul, exigió a las autoridades esclarecer los hechos tras la muerte del aficionado celeste, Rodrigo Mondragón, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

“Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades”, puntualizó el comunicado.