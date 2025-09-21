En la Jornada 10 de la Liga MX, Chivas vs Necaxa se enfrentan en un partido vital para el Rebaño; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Chivas vs Necaxa es uno de los cuatro partidos programados para jugarse en el inicio de la Jornada 10 de la Liga MX.

Chivas vs Necaxa: A qué hora ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El martes 23 de septiembre, Chivas vs Necaxa juegan el partido de la Jornada 10 de la Liga MX, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del partido Chivas vs Necaxa, una visita complicada para la escuadra de Aguascalientes en la Jornada 10 de la Liga MX.

Chivas vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Necaxa, duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Necaxa

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas al partido de la Jornada 10 de Liga MX?

Chivas llega con mucha presión al partido de la Jornada 10 contra Necaxa, pues ya no debe perder puntos, sobre todo jugando como local.

En la Jornada 9 de la Liga MX, Chivas enfrentó a Toluca, que salió bien librado de su visita al Estadio Akron.

Victoria con marcador de 3-0 fue la que consiguió Toluca sobre Chivas en la Jornada 9.

Con el descalabro ante Toluca, Chivas se quedó en 8 puntos en el lugar 12 de la tabla de posiciones de la Liga MX.

¿Cómo llega Necaxa a la Jornada 10 de la Liga MX?

Necaxa camina en la mediocridad dentro de la Liga MX, bajo la dirección del argentino Fernando Gago.

Necaxa y Fernando Gago se reencontrarán con Chivas en la Jornada 10 de la Liga MX, a la que llegan con 9 puntos en el lugar 11.

En la Jornada 9 de la Liga MX, Necaxa venció 1-0 al colero Puebla, victoria que puede darle confianza de cara a la visita a Chivas.