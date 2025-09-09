Chicharito Hernández ha quedado a deber en su regreso al futbol mexicano y ahora Cuauhtémoc Blanco, leyenda del Club América, le ha dado el consejo de retirarse.

Aunque llegó a Club Chivas con altas expectativas, el rendimiento de Chicharito Hernández ha dejado más dudas que certezas, por lo que Cuauhtémoc Blanco le ha mandó un mensaje al delantero mexicano.

Con 37 años, el jugador del Rebaño Sagrado ha dado más que hablar fuera que dentro de la cancha y parece que la afición rojiblanca comienza a desesperarse cada día más.

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que ya se retire

En una charla con David Faitelson, Cuauhtémoc Blanco le pidió a Chicharito Hernández que ya se retire del futbol profesional tras sus recientes actuaciones.

Cuauhtémoc Blanco fue tajante al decir lo que debería de hacer Hernández: “Yo creo que (Chicharito) ya debería (retirarse). Como en el barrio, como lo que hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos”.

“Para todos es difícil retirarse. Es complicado (…) llega un momento que dices: ‘Ya estuvo hijo, ¿no?’, ya no me da. Yo creo que el Chicharito ya, con todo respeto, ya debería de colgar los botines“, añadió el exfutbolista.

Esta crítica llega días después de que Chicharito protagonizara un nuevo error frente al arco en el partido amistoso de Chivas vs León, jugado debido a la pausa por la fecha FIFA.

Parece la paciencia está llegando a su límite en Verde Valle y la continuidad del Chicharito está cada vez más en duda.

Los número de Chicharito Hernández con Chivas

Chicharito Hernández regresó a Chivas el 24 de enero del 2024 y, aunque fue recibido de gran manera por la afición rojiblanca, los resultados no han sido los esperados.

Hasta el momento, Chicharito ha acumulado 24 partidos jugados con Chivas en la Liga MX y tan solo dos anotaciones en más de un año de su regreso.

Aunado a ello, el futbolista de 37 años ha sumado más lesiones y polémicas que participaciones importantes con el equipo, lo que ya ha generado molestia entre los seguidores del Rebaño.