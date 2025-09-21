A Alexis Vega se le da bien jugar en el Estadio Akron, sobre todo cuando luce la playera visitante. El exjugador de Chivas se hizo presente en el marcador para redondear la victoria del Club Deportivo Toluca y tras su gol, celebró mostrando un mensaje en una camiseta.

El color de la camiseta era negro, por lo que fue difícil percibir el mensaje en la transmisión y a través de redes sociales estallaron las versiones sobre lo que podría decir Alexis Vega en su festejo.

¿Re-hecho en Toluca? No, eso no era lo que decía el mensaje en la playera que Alexis Vega sacó tras anotar gol a Chivas.

Aunque seguro sería un gran mensaje para “echarle limón” a la herida de Chivas, la realidad es que Alexis sólo tenía una felicitación de cumpleaños.

¿Qué decía la camiseta de Alexis Vega tras celebrar el gol ante Chivas?

Alexis Vega metió el tercer gol ante Chivas y de inmediato corrió al banquillo, sacó una camiseta y mostró un mensaje, el cual no era más que una felicitación a su esposa, Paula González.

“Feliz cumpleaños, amor, te amo”, fue el mensaje que traía la camiseta que Alexis Vega mostró tras marcarle gol a Chivas.

Alexis Vega y su contundente mensaje a Chivas tras marcarle gol con Toluca. (Mexsport)

¿Cómo quedó el Chivas vs Toluca de la Liga MX?

Toluca le dio un baile a Chivas en el Estadio Akron. El campeón sólo necesitó 24 minutos para colocarse 0-2 con goles de Paulinho y Jesús Gallardo, tantos en los que el portero Tala Rangel y la zaga rojiblanca quedaron exhibidos por su ineficiencia.

Los problemas para Chivas se agudizaron en la segunda mitad, pues el Oso González se marchó expulsado por una temeraria entrada sobre Alexis Vega y éste se encargó de poner el 0-3 apenas unos minutos después.

Bruno Méndez se fue expulsado al 70, pero Chivas ya no tuvo capacidad de respuesta y sumó una nueva derrota en el Apertura 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Toluca y Alexis Vega?

Luego de aplicar la ley del ex ante Chivas, el re-hecho en Toluca, Alexis Vega se prepara para encarar un nuevo duelo con los Diablos, pues el miércoles 24 de septiembre se medirán al líder del campeonato, Rayados de Monterrey.