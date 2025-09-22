¿Afortunado en el amor, desafortunado en las canchas? Más allá del presente de Chivas en la Liga MX, Cade Cowell tiene un gran motivo para ser feliz, pues acaba de recibir la mejor noticia en meses, quizá la mejor de su vida.

¿Regresa a la MLS? No, esta noticia no tiene nada que ver con el futbol, así que tranquilos chivahermanos, Cade Cowell sigue firme con el Rebaño.

La noticia que recibió el atacante de Chivas va más allá de las canchas y representa uno de los momentos más deseados para cualquier familia.

Cade Cowell, jugador de Chivas, recibió una gran noticia y la compartió con un video muy emotivo

Con gran emoción y un video muy emotivo, Cade Cowell, jugador de Chivas, anunció que va a ser papá. Sin duda la mejor noticia que ha recibido en meses.

El futbolista de Chivas, Cade Cowell, y su esposa Lysaida, compartieron a través de redes sociales la noticia de que van a ser papás.

En una serie de fotografías en la playa, Cowell y su esposa compartieron el ultrasonido de su bebé acompañado del texto: “Cada capítulo se vuelve más dulce, bebé Cowell llegará en 2026”.

Un par de días después, el futbolista y su esposa compartieron el video de la revelación de género y la gran noticia es que tendrán una hija.

Cade Cowell y su esposa tendrán una Niña

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Luego de la dolorosa derrota por 0-3 ante Toluca en el Akron, Chivas seguirá su camino en el Apertura 2025 de la Liga MX el martes 23 de septiembre en el marco de la Jornada 10.

Chivas disputará su tercer partido consecutivo en el Akron, luego del empate sin goles ante Tigres y del doloroso revés ante Toluca. El nuevo rival en puerta es Necaxa, que se presentará en la Perla Tapatía luego de ganar por la mínima diferencia ante Puebla.

Chivas y Necaxa atraviesan por un presente similar. Los Rayos se ubican en la duodécima posición con nueve unidades, mientras que el Rebaño se encuentra un peldaño abajo con ocho puntos.