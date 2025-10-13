El mundo de la Fórmula 1 y la música se cruzaron de forma inesperada cuando los aficionados decidieron apodar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como Los Fabulosos Cadillacs.

Durante el mes de agosto, Cadillac anunció a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales, a lo que de inmediato los fans los bautizaron como Los Fabulosos Cadillacs.

El apodo llegó rápidamente a oídos del fundador de la icónica banda argentina, quien ya reaccionó a la particular conexión que hicieron los aficionados.

Fundador de Los Fabulosos Cadillacs reacciona al apodo que le dieron a Checo Pérez y Valtteri Bottas

La tendencia de llamar Los Fabulosos Cadillacs a Checo Pérez y Valtteri Bottas llegó esta semana hasta Flavio Oscar Cianciarulo, mejor conocido como ‘Sr. Flavio’, cofundador de la banda.

El integrante de la banda conocida como Los Fabulosos Cadillacs confesó que le pareció divertido y aseguró que no hay molestia por el uso del nombre.

“Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Obviamente, todo el mundo nos estaba mandando este posteo viral. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró.

“En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por Los Fabulosos Cadillacs competidores de autos”, señaló durante una entrevista que rápidamente se viralizó en redes.

La reacción del Sr. Flavio rápidamente se viralizó, provocando que los fanáticos de la F1 y seguidores de la banda compartieran el particular nombre.

Dicen Los Fabulosos Cadillac, que ¡Vivan los Fabulosos Cadillac! 😂 pic.twitter.com/OmbDyQUqmL — Carolina 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@kroliizz) October 8, 2025

Checo Pérez y Valtteri Bottas regresarán a la Fórmula 1 en 2026

Checo Pérez y Valtteri Bottas ya tienen confirmado su regreso a la Fórmula 1, pero no será hasta la temporada 2026 cuando vuelvan a competir oficialmente.

Valtteri Bottas mantiene su rol como piloto de reserva en Mercedes, participando en actividades de apoyo al equipo y monitoreo de simulaciones, sin estar en la pista de forma regular.

Por su parte, Checo Pérez se ha sumergido en la operativa de Cadillac, explorando las instalaciones del equipo y realizando sesiones de simulador para familiarizarse con el monoplaza.

Mientras tanto, los fans de la F1 se mantienen atentos al cierre de la temporada 2025 que aún no tiene definido el Campeonato de Pilotos.