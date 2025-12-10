A pesar de que la preventa oficial para cuentahabientes Banorte para el partido entre México y Portugal estaba programada para comenzar el día de hoy, Fanki dio a conocer que debido a actividad inusual en su sitio esta tuvo que ser pospuesta.

Aunque en su comunicado la boletera Fanki no especificó cuándo se llevará a cabo la preventa en su sitio web, Banorte se pronunció en sus redes sociales para informar que ahora se llevará a cabo el jueves 11 y viernes 12 de diciembre.

Nota en desarrollo, en breve más información...