Checo Pérez confirmó que su regreso a la Fórmula 1 será con Cadillac, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria tras un año sin actividad en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, Cadillac podría significar el principio del fin pues, en una reciente entrevista, Checo Pérez dijo “Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte”.

El piloto mexicano firmó con la escudería estadounidense por dos años, con opción a uno más, por lo que después podría cerrar su etapa en la Fórmula 1.

Checo Pérez habla sobre su inminente retiro de la Fórmula 1

En una entrevista con Autorace, Checo Pérez habló sobre su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac: “Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso”.

Checo Pérez también destacó su rol dentro de Cadillac, equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026: “Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación”.

Además, el piloto mexicano explicó el respaldo que siente y que quizás en otras etapas de su carrera no tuvo: “Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas".

Sobre los objetivos para la próxima temporada, Checo comentó: “Para mí es un poco irrelevante dónde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Uno de los objetivos es tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio”.

Con estas declaraciones, el tapatío deja claro que su enfoque está en consolidar un regreso exitoso y dejar huella en su última etapa en la máxima categoría.

Presentación de Checo Pérez con Cadillac (Ana Molina / SDPdeportes)

¿Cuándo y a qué hora será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez iniciará su nueva etapa con Cadillac en el Gran Premio de Australia, programado para el sábado 7 de marzo de 2026.

El inicio de la competencia está marcado a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, lo que permitirá a los fans seguir de cerca el estreno de Checo Pérez con su nuevo equipo en la Fórmula 1.