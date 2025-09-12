Han pasado varias semanas desde que Checo Pérez fue anunciado como piloto de Cadillac, sin embargo, un ejecutivo de la escudería reveló que no tenían pensado fichar al mexicano.

Un alto mando de Cadillac aceptó que, en un inicio, la idea de sumar a Checo Pérez al proyecto de Fórmula 1 no estaba en los planes.

La decisión parecía orientada hacia otros perfiles que, según sus criterios, se adaptaban mejor a lo que buscaban en ese momento, pero una charla con el tapatío cambió su percepción por completo.

Ejecutivo de Cadillac revela que no pensaba elegir a Checo Pérez

El proceso de selección de pilotos de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un giro inesperado gracias a la entrevista con Checo Pérez.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, confesó que inicialmente no tenían en mente a Checo Pérez para acompañar a Valtteri Bottas.

Sin embargo, la charla con el mexicano cambió su perspectiva y terminó inclinando la balanza a favor del tapatío.

En conversación con Sky Sports F1, Towriss detalló las preguntas que le planteó a Pérez para conocer su motivación y objetivos: “¿Quieres volver a competir? Ya sabes, ¿en qué momento de su carrera se encontraba?, ¿cuáles eran sus aspiraciones?, ¿estaba entusiasmado con el proyecto?, ¿qué buscaba hacer? y ¿qué le quedaba por demostrar en su carrera?”, relató.

Según Towriss, la manera en que Checo respondió fue decisiva para valorar su incorporación: “A medida que avanzamos en la reunión, esas experiencias realmente se hicieron evidentes. Es decir, arrasó en la reunión. Nos fuimos muy entusiasmados con su candidatura”.

“Creo que probablemente antes de eso, quizás estábamos considerando a un piloto más joven, pero estuvo fantástico. Y la experiencia realmente empieza a diferenciarse de quienes aún no han estado en el asiento”, añadió Towriss.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 se concretará con la llegada de Cadillac a la categoría en la temporada 2026.

Antes de su debut oficial, Checo Pérez participará en los test de pretemporada, programados en tres ventanas entre el 26 de enero y el 20 de febrero.

El debut oficial se dará en el Gran Premio de Australia, que se celebrará del 6 al 8 de marzo de 2026.