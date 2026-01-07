Checo Pérez confesó a Valtteri Bottas uno de los momentos más incómodos luego de que este lanzara una escatológica pregunta.

¿Cuándo fue la última vez que te hiciste del baño en tu auto durante una carrera? Pregunta de Valtteri Bottas a Checo Pérez

Cada vez falta menos para ver el ansiado regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, etapa en la que conducirá para Cadillac y será compañero de Valtteri Bottas.

Tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas no son desconocidos, pues coincidieron durante varios años en la parrilla de la Fórmula 1, sin embargo, ahora se volverán más cercanos y ya hubo una prueba de ello.

Checo Pérez hace impactante confesión a su compañero en Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac, asistieron a First We Feast y una de las dinámicas consistía en responder preguntas incómodas.

“¿Cuándo fue la última vez que te hiciste del baño en tu auto durante una carrera?“, fue la pregunta que lanzó el compañero de Checo Pérez.

Después de algunos minutos y de reconocer que si lo había hecho, el piloto tapatío dijo:

“Si, si lo hice. Pero fue antes de una carrera, no durante una. Fue después del himno nacional, no tenía tiempo”. Respuesta de Checo Pérez a Valtteri Bottas

Mientras ambos se reían sobre la anécdota, el mexicano añadió: “Fue antes de que mis mecánicos me ataran. Estoy seguro de que lo notaron”.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Tras su ausencia durante un año en la parrilla de la Fórmula 1, Checo Pérez debutará con Cadillac en el GP de Australia el sábado 7 de marzo de 2026.

Esta carrera será la primera oportunidad para que el piloto mexicano demuestre el punto en el que está Cadillac y si podrán