El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac no solo marca un nuevo capítulo en su trayectoria, también refleja un aprendizaje tras su paso por Red Bull.

Según trascendió, Checo Pérez habría solicitado una cláusula particular en su contrato, pensada para evitar experiencias similares a las que lo alejaron de Red Bull en 2024.

La denominada cláusula “anti-Red Bull” tendría como objetivo darle al tapatío mayor estabilidad dentro de su nuevo proyecto.

La insólita cláusula “anti-Red Bull” que Checo Pérez habría puesto en su contrato con Cadillac

Cadillac confirmó que Checo Pérez firmó un acuerdo multianual, pero fue Motorsport.com quien reveló que el piloto mexicano habría incluido en su contrato una cláusula “anti-Red Bull”.

Según la fuente anteriormente mencionada, Checo Pérez se aseguró de incluir con Cadillac una cláusula que evita repetir las desigualdades que vivió en Red Bull.

El punto central de esa cláusula es garantizar que las actualizaciones del monoplaza no se concentren en un solo piloto de la escudería estadounidense.

En Red Bull, el piloto mexicano quedó relegado cuando gran parte del desarrollo estaba dirigido al estilo de manejo de Max Verstappen.

Ahora, en Cadillac, busca que tanto él como Valtteri Bottas reciban el mismo trato en cuanto a evoluciones técnicas y mejoras en sus autos.

Cadillac, por su parte, ha manifestado que escuchará a ambos pilotos en el proceso de desarrollo, con la intención de construir un proyecto donde ninguno quede marginado.

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac (Cortesía)

Checo Pérez buscó opciones en la Fórmula 1 antes de firmar con Cadillac

Antes de firmar su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Checo Pérez intentó abrirse camino en otra escudería.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, reveló que Checo Pérez se acercó directamente a él para explorar la posibilidad de llegar al equipo francés en 2025.

El histórico dirigente detalló cómo se dio la conversación: “Me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac”, señaló Briatore en entrevista con AMus.

El propio asesor admitió que no había margen de maniobra para abrirle un lugar en Alpine: “No pude ofrecerle nada en ese momento”, explicó.