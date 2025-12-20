Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 en la temporada 2026 y ya ha revelado el número que usará en su nueva etapa con Cadillac.

Año con año, los números de los pilotos de la Fórmula 1 pueden cambiar, sin embargo, Checo Pérez decidió seguir su tradición y usar el número 11.

Desde el 2014, el piloto mexicano ha decidido usar el número 11 y la razón no tiene nada que ver con el automovilismo, sino con otro deporte.

Checo Pérez revela el número que usará con Cadillac (Captura de pantalla)

Fórmula 1: ¿Por qué Checo Pérez usará el número 11 con Cadillac?

El dorsal 11 que Checo Pérez llevará con Cadillac no es una decisión reciente, pues es un número que ha adoptado desde el 2014.

La razón nace fuera del automovilismo. Checo Pérez es aficionado al Club América y durante su juventud siguió de cerca a Iván Zamorano, delantero chileno que marcó época con las Águilas usando justamente ese número.

“Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número once”, explicó el propio Checo al recordar el origen de esa elección.

“Cuando estaba en karting dije ‘también quiero ese número’. Siempre he usado el 11 y mi correo todavía lo tengo con un 11”, contó hace unos años.

Checo Pérez cree que es momento de cambios en América (@tiemporeal_mx)

Fórmula 1: ¿Qué otros números ha usado Checo Pérez?

Aunque el 11 terminó por convertirse en su sello, el recorrido de Checo Pérez en la Fórmula 1 comenzó con números distintos en el monoplaza.

El arranque llegó en 2011 con Sauber, donde apareció por primera vez con el número 17. Un año después, todavía dentro de la misma estructura, el cambio fue al 15.

La última variación antes de adoptar el 11 se dio en 2013, durante su paso por McLaren. Ahí, Checo corrió con el dorsal 6 en una temporada corta y poco estable