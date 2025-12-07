Checo Pérez volvió a ser tema en redes luego de compartir una publicación que coincidió con la derrota de Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Tras la salida de Checo Pérez de la Fórmula 1, Max Verstappen y Red Bull enfrentaron un año complicado en el que no pudieron ganar el Campeonato de Constructores ni el Campeonato de Pilotos.

Ahora el piloto mexicano se concentra de lleno en el que será su regreso con Cadillac a la máxima categoría del automovilismo.

La épica publicación de Checo Pérez tras la derrota de Max Verstappen en la Fórmula 1

Checo Pérez volvió a encender las redes tras responder a un meme que circuló luego de la derrota de Max Verstappen.

En la imagen, los aficionados usaron la frase “Tal vez fui muy duro contigo”, un guiño directo a los momentos tensos que vivió Checo Pérez en su última temporada como compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Lejos de ignorarlo, Pérez decidió sumarse al juego y respondió con un simple “Tal vez”, lo que bastó para que su comentario se viralizara entre los seguidores de la Fórmula 1.

Entre bromas, nostalgia y comparaciones inevitables, el mensaje de Pérez se instaló en la conversación como un recordatorio de que los ecos de su paso por Red Bull todavía generan ruido.

Checo Pérez tras la derrota de Max Verstappen en la Fórmula 1 (Captura de pantalla)

¿Cuántas veces fue campeón Max Verstappen con Checo Pérez?

La etapa de Checo Pérez en Red Bull coincidió por completo con el periodo más dominante de Max Verstappen.

El neerlandés consiguió todos sus títulos mientras compartió garaje con el piloto mexicano, una racha que inició con aquella definición donde Checo Pérez logró frenar a Lewis Hamilton y abrió el camino al primer campeonato de Max Verstappen.

Después, la dupla siguió funcionando dentro de un esquema que impulsó también a Red Bull, escudería que consiguió dos campeonatos de constructores durante la estadía del mexicano.

Tras su salida, el 2025 marcó un giro inesperado: el equipo no logró sostener el mismo nivel y terminó la temporada sin títulos.