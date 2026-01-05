Checo Pérez sigue dando detalles de lo que fue su paso por Red Bull, equipo en el fue compañero de Max Verstappen y fue pieza importante para que el neerlandés obtuviera su primer campeonato en la Fórmula 1.

En una entrevista reciente, Checo Pérez fue claro al explicar que ser compañero de Max Verstappen es el peor trabajo que se puede tener en la Fórmula 1.

Ahora, el piloto mexicano se tendrá que enfocar en su regreso a la máxima categoría con Cadillac, equipo que se integrará a la parrilla en la temporada 2026.

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el peor trabajo

En una entrevista para Cracks Podcast, Checo Pérez habló de las distintas etapas de su carrera y no podía dejar pasar la etapa en la que fue coequipero de Max Verstappen en Red Bull.

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1″, explicó Checo Pérez.

Sin embargo, el tapatío reveló que esta no era algo nuevo, pues le dejaron claro que su prioridad era Max: “La primera vez que me siento con Christian me dice: ‘Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento’”.

Además, habló sobre el ambiente tenso que se vivía en la escudería austriaca: “En Red Bull todo era un problema. Si yo era más rápido era un problema, se creaba un ambiente muy tenso; si yo era más lento que Max era un problema. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera”.

Checo: “Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado. Ya ser compañero de Max es muy difícil pero serlo en Red Bull es el peor trabajo que hay en Fórmula 1, muy lejos.”



Y empecé a tener resultados y todo mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento.” pic.twitter.com/xSWQHONJxw — Marie🌸 (@ma_fe79) January 5, 2026

Checo Pérez dice lo bueno y lo malo de Max Verstappen

A pesar de que ser compañero de Max Verstappen no fue nada sencillo, Checo Pérez ha elogiado al piloto neerlandés.

“Max es un piloto súper fuerte mentalmente, tiene un talento impresionante, está muy enfocado y es una fuerza muy grande para el equipo y es un gran líder“, explicó.

"Lo malo creo que es su carácter. Cuando las cosas se le voltean le cuesta lidiar con ello, como lo que pasó en Barcelona. Se bloquea. Tiene esa parte, pero también creo que no sería Max si no la tuviera.”, sentenció el mexicano.