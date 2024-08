Ernesto Chavana es el conductor de Multimedios que renunció a Es Show en vivo.

El conductor, Ernesto Chavana sorprendió a sus fans al anunciar que dejaba el programa Es Show que durante años ha encabezado.

Pues asegura no estar contento con la producción del programa en donde destacó la indisciplina del elenco, malos tratos y falta de apoyo.

Ernesto Chava anunció en pleno programa en vivo que renunciaba a Multimedios después de muchos años perteneciendo a la empresa.

Ernesto Chavana es un conductor de televisión que nació en Monterrey, Nuevo León.

Desde muy pequeño, soñó con aparecer en televisión, un sueño que ha logrado y ahora mantiene una exitosa trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Su gran oportunidad llegó cuando Multimedios le abrió las puertas y le ofreció coordinar un programa deportivo.

Gracias a su talento, al poco tiempo escaló como comentarista oficial de algunos equipos locales, tanto en la radio y televisión.

Luego, Ernesto Chavana comenzó a conducir programas de variedades mostrando su lado más divertido y cómico ganándose el cariño y el respeto del público.

El éxito que ha logrado Ernesto Chava es gracias a Es Show, uno de los programas más populares y queridos de Multimedios.

Es Show es un programa de variedades, que ofrece contenido de humor, música, baile, juegos y concursos.

Además, se caracteriza por su estilo irreverente y espontáneo de Ernesto Chavana, quien busca hacer reír y entretener a los televidentes.

Ernesto Chavana nació el 7 de noviembre de 1967 en Monterrey, Nuevo León y actualmente, tiene 57 años de edad.

Ernesto Chavana lleva más de 25 años casado con Juany Yáñez.

Ernesto Chavana pertenece al signo zodiacal Escorpio y su elemento es agua.

Se conoce que Ernesto Chavana tiene tres hijas fruto de su matrimonio con Juany Yáñez.

Ernesto Chavana estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y se especializo en Periodismo.

Ernesto Chavana es una de las personalidades destacadas de la televisión de Monterrey donde ha logrado el éxito como conductor de varios programas de:

Además, Ernesto Chavana es un músico que ha lanzado discos con canciones de su autoría y que ha participado en varios eventos musicales.

Ernesto Chavana tuvo un problema con la producción de Es Show, por lo que anunció que dejaría la televisora de Multimedios.

El famoso conductor tomó la drástica decisión después de tener una fuerte discusión con varios de sus compañeros que forman parte de la emisión.

Ernesto Chavana que por supuestamente faltarle el respeto decidió abandonar el programa que se estaba transmitiendo en vivo por el canal 6 de Multimedios.

El conductor abandonó el estudio y se dirigió a las oficinas del productor, mientras que todos siguieron con la programación habitual.

Se dijo que Ernesto Chavana ya estaba harto de estar trabajando de esa manera, por lo que renuncia al programa y a la televisora.

Ernesto Chavana sorprendió a sus seguidores al confirmar su renuncia a la televisora de Multimedios.

Esto luego de tener una discusión con algunos de sus compañeros de “Es Show” algo que para el conductor fue una falta de respeto hacia su persona.

Ernesto Chavana publicó un video en su cuenta de Instagram donde asegura que no pudo llegar a un acuerdo para su permanencia en el programa.

Ante esto el conductor presentó su renuncia a la televisora que le abrió las puertas.

En la publicación, Ernesto Chavana reveló que la falta de igualdad laboral es el motivo que lo lleva a retirarse, más los insultos y faltas de respeto por parte del personal de Es Show.

Ernesto Chavana agradeció el apoyo de todo su público a lo largo de su carrera en televisión.

“Estoy en condiciones de informarles a todos mis amigos seguidores que me han acompañado por más de 35 años lo siguiente: Ante la falta de garantías y de la falta de igualdad laboral, además de la insostenible relación con la producción, me veo en la situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona, que es la conducción de programas de entretenimiento...”

Ernesto Chavana