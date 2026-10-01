El FC Barcelona afirmó que la UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente ni ha reactivado el proceso por el Caso Negreira, dado que la investigación original de 2023 sigue su curso habitual y nunca estuvo cerrada.

A través de un comunicado, el FC Barcelona reaccionó al movimiento del Real Madrid ante la UEFA por el Caso Negreira, en el que realizó una denuncia documentada en busca de acelerar la investigación.

La investigación está relacionada con presuntos pagos realizados durante años por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y sus posibles implicaciones deportivas.

“La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona. El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El Club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado” FC Barcelona

Real Madrid y Barcelona se enfrentan por el Caso Negreira (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El FC Barcelona no ha recibido una nueva petición de la UEFA

El FC Barcelona destacó que no ha recibido ninguna nueva petición o traslado de la denuncia del Real Madrid por parte de la UEFA, y se comprometió a responder cuando se les notifique de manera oportuna.

Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona. FC Barcelona

El FC Barcelona mantiene las licencias de la UEFA

En medio del Caso Negreira, que se encuentra en curso, el FC Barcelona recordó que ha obtenido de forma regular todas las licencias UEFA para competir en torneos internacionales durante el proceso y reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades.

Advirtió que el expediente disciplinario deportivo internacional se mantiene sujeto a lo que finalmente dicte la justicia penal en España, que actualmente se encuentra en fase de instrucción.

El FC Barcelona reiteró su colaboración con los órganos competentes y solicita rigor y precisión en el tratamiento informativo de este procedimiento.