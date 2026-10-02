Jorge “Travieso” Arce anunció que volverá a ponerse los guantes para participar en Ring Royale 2, donde enfrentará a Konan Big.

El excampeón mundial confirmó su participación mediante redes sociales y explicó que buscará aprovechar el evento para apoyar a jóvenes estudiantes de Los Mochis.

La pelea de Jorge “Travieso” Arce contra Konan Big ya había sido adelantada por Poncho de Nigris, organizador del evento, durante mayo pasado.

¿Cuándo peleará Jorge “Travieso” Arce contra Konan Big?

El enfrentamiento entre Travieso Arce y Konan Big formará parte de la segunda edición de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris que reunirá nuevamente a distintas personalidades.

Arce confirmó que recibió la oportunidad de participar y reveló que su rival será Konan Big, personaje conocido por su trayectoria dentro del entretenimiento.

El excampeón compartió un video en redes sociales donde anunció la pelea y pidió a sus seguidores comentar y compartir la publicación para conseguir apoyo.

En su mensaje, Arce explicó que destinará la mitad del dinero que reciba por la pelea a comprar laptops para jóvenes estudiantes de Los Mochis.

El boxeador sinaloense señaló que su participación también representa una manera de continuar apoyando a estudiantes de su ciudad mediante los recursos obtenidos.

Jorge el 'Travieso' Arce (Instagram/@jorgeeltravieso)

Jorge “Travieso” Arce fue campeón mundial en 5 divisiones diferentes y mantiene una amplia presencia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con boxeo.

La pelea contra Konan Big representa uno de los enfrentamientos anunciados para Ring Royale 2026, después de que Poncho de Nigris adelantara este duelo.