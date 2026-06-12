Wataru Endo es un futbolista profesional japonés que actualmente milita en el Liverpool FC de la Premier League. Durante varios años fue una de las figuras más importantes de la selección de Japón, equipo del que llegó a ser capitán.

¿Quién es Wataru Endo?

Wataru Endo es un futbolista japonés que ha construido una sólida carrera tanto en Asia como en Europa. Debutó profesionalmente con Shonan Bellmare en 2010 y, gracias a su regularidad y versatilidad, se convirtió en una de las figuras más destacadas del futbol japonés.

Tras consolidarse en la J1 League, dio el salto al futbol europeo con el Sint-Truidense de Bélgica. Más tarde brilló con el VfB Stuttgart en la Bundesliga, donde incluso portó el gafete de capitán. Su rendimiento llamó la atención del Liverpool, equipo al que llegó en 2023 para reforzar el mediocampo.

A nivel internacional, Wataru Endo es uno de los líderes de la selección de Japón, con participación en Copas del Mundo, Copas Asiáticas y procesos clasificatorios mundialistas.

¿Qué edad tiene Wataru Endo?

Wataru Endo nació el 9 de febrero de 1993 en Yokohama, prefectura de Kanagawa, Japón.

Por lo tanto, en 2026 tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Wataru Endo tiene pareja?

Wataru Endo está casado con Aimi, con quien contrajo matrimonio en 2013, cuando tenía 19 años y aún cursaba la universidad.

¿Qué signo zodiacal es Wataru Endo?

Al haber nacido el 9 de febrero, Wataru Endo pertenece al signo Acuario. Signo del elemento aire, asociado con la inteligencia, la independencia y la capacidad de adaptación.

¿Wataru Endo tiene hijos?

Sí. Diversas publicaciones sobre su vida personal indican que Wataru Endo es padre de familia. Sin embargo, el futbolista japonés ha optado por mantener la privacidad de sus hijos.

¿Qué estudió Wataru Endo?

Wataru Endo dedicó su formación al futbol profesional desde joven, pasando por academias juveniles en Japón y el sistema de fuerzas básicas del Shonan Bellmare.

¿En qué ha trabajado Wataru Endo?

Wataru Endo es conocido por su trayectoria como futbolista profesional en Japón, Bélgica, Alemania e Inglaterra. Su carrera se ha caracterizado por la constancia, el liderazgo y su capacidad para desempeñarse tanto en el mediocampo como en la defensa.