Continúa la novela entre Vinícius Jr. y Real Madrid, el equipo merengue sigue tratando de convencer al futbolista de que renueve contrato pero el brasileño sigue poniendo trabas y ahora pide un millonario contrato.

Desde hace un par de mercados de transferencias mucho se ha especulado sobre una posible salida de Vinícius Jr. del Real Madrid, todo esto luego de que el jugador recibiera ofertas tentadoras de Arabia Saudita.

Al final ninguna de esas ofertas se ha concretado y el futbolista ha permanecido con el cuadro merengue pero la directiva quiere amarrarlo para que no se lo lleven y por ello están dispuestos a negociar su renovación.

¿Exagerado o merecido? Vinícius Jr. pide millonario contrato para renovar con el Real Madrid

Continúan los rumores de que Vinícius Jr. analiza su salida del Real Madrid y el equipo merengue no estaría dispuesto a soltarlo por eso quiere extender el contrato con el brasieño mismo que finaliza en junio de 2027.

Sin embargo, recientes reportes provenientes desde Europa han revelado que los representantes de Vinícius piden que el nuevo contrato del brasileño tenga un sueldo de entre 20-25 millones de euros, una cifra que supera los 15 que tiene fijo en su actual contrato.

Según dichos reportes el equipo merengue está dispuesto en ampliar el vínculo laboral con el futbolista brasileño pero también esperan que analice ciertas peticiones ya que la diferencia de suelo es enorme.

🚨 NEW: Viní Jr's agents are demanding that his new contract has a fixed salary of betweeen €20m and €25m, compared to the €15m current salary & also a small renewal bonus.



Real Madrid are ready to make an effort for Viní Jr. to extend his contract, but they also expect that… pic.twitter.com/mrT7pDaq0n — Madrid Zone (@theMadridZone) October 15, 2025

Real Madrid ya tomó una postura sobre el tema de la renovación de Vinícius Jr.

A pesar de que este año no ha sido el mejor en la carrera de Vinícius Jr., al brasileño no le dejan de salir pretendientes por ello el Real Madrid ya ha fijado una nueva postura en torno a las negociaciones de contrato.

La directiva del Real Madrid considera a Vinícius como un jugador clave y no quieren que el jugador se les termine yendo gratis por ello quieren asegurar su renovación pero en los últimos días han tomado una nueva postura.

Según información de Sky Sports que el brasileño ya no sería considerado “intocable” por el club por lo que está abierto a vender al delantero si llega una oferta de 250 millones de euros (288 millones de dólares) por él.