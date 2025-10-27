El Clásico de España entre Real Madrid y FC Barcelona dio mucho de qué hablar tanto en lo futbolístico como en incidentes extra cancha que, hasta este momento, acaparan los reflectores. En ese sentido, una de las figuras del partido fue Jude Bellingham, quien con su gol le dio la victoria a los Merengues, pero más allá de eso, también se hizo de palabras con Pedri, a quien le recordó el caso Negreira.

Y es que en una acción donde Pedri terminó doliéndose en el suelo, Jude Bellingham se acercó a donde estaba, le pegó un jalón en la cabeza mientras le decía algo que 24 más tarde, la cámara del programa “El Día Después” se encargaría de revelar y que tiene que ver con la polémica entre el FC Barcelona y José Enríquez Negreira.

Primeramente, el mediocampista inglés tuvo un intercambio de palabras con el árbitro del partido para hacerle ver que su acción no era merecedora de una tarjeta roja y ya con Pedri de pie, le repitió una frase que en el seno blaugrana no gustó nada toda vez que surgió en el medio de una investigación en su contra.

¿Qué le dijo Jude Bellingham a Pedri sobre Negreira?

Ya con Pedri incorporado, Jude Bellingham lanzó un comentario irónico al mencionar que Barcelona esta vez no podría con Real Madrid “ni con Negreira”, esto en alusión a los presuntos favorecimientos arbitrales que este habría tenido en su momento y que en la actualidad son investigados por la justicia española.

Cuando Jude Bellingham se percató de que Pedri había pedido la tarjeta roja, soltó en dos ocasiones el “ni con Negreira”, la cual fue notorio ante la cámara toda vez que el inglés no se cubrió la boca como suelen hacer muchos futbolistas cuando no quieren que sea notorio lo que hablan en el terreno de juego.

En su momento, las palabras de Bellingham no generaron ninguna fricción en la cancha y parece que habían pasado desapercibidas, pero no fue así e incluso, en las redes sociales han generado un impacto importante, sobre todo entre los aficionados de Real Madrid que han celebrado este gesto por parte de Jude.

¿Cómo va el caso Negreira con Barcelona?

En lo que respecta al caso Negreira con Barcelona, la juez ha pedido los contratos del exárbitro que, en su momento, facturó más de ocho millones de euros que no aparecen en los registros de Barcelona.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona ha solicitado al club blaugrana que entregue los contratos originales y toda documentación que pueda ser de utilidad para esta investigación del caso Negreira.

El caso Negreira es una investigación de carácter judicial que busca confirmar o descartar pagos millonarios de FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien es exvicepresidente del CTA. El club asegura que los pagos emitidos son por concepto de asesorías técnicas e informes arbitrales y la fiscalía investiga si ese dinero pudo haber sido a cambio de favores arbitrales.