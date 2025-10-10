Vinicius se ha visto envuelto en un escándalo extracancha toda vez que se le ha señalado de haberle sido infiel a la influencer Virginia Fonseca, con quien si bien, no tenía una relación formal, se le había visto con ella durante los viajes que hizo a España exclusivamente para ver jugar al futbolista brasileño de Real Madrid.

Respecto a esto, Vinicius utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un mensaje mediante una historia en la que se dijo arrepentido por haber sido infiel y haber tenido actitudes que, a decir suyo, no representan quien es ni el tipo de relaciones que busca construir.

“Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir”, publicó Vinicius tras haber reconocido ser infiel.

Las disculpas de Vinicuis a Virginia por su infidelidad

En ese mismo posteo, Vinicius ofreció disculpas a Virginia por su infidelidad y la destacó como “una mujer increíble”por quien siente mucho cariño, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho de viajar en tres ocasiones a Madrid solamente para estar con él.

“Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble”, redactó Vinicius a la influencer tras su infidelidad.

🚨 COMUNICADO DE VINÍCIUS JÚNIOR pidiendo disculpas a Virginia Fonseca y explicando lo ocurrido:



Los detalles sobre la infidelidad de Vinicius

Finalmente, Vinicius dejó en claro que hubo un acto de infidelidad por parte suya independientemente de que no tenía una relación formal con Virginia Fonseca, a quien dijo no haberle respondido de la manera correcta dentro de su vínculo sentimental.

“Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto”, confesó Vinicius luego de los señalamientos por su infidelidad.

Cabe mencionar que, al mismo tiempo, en el programa Leo Dias TV, la modelo Anna Silva reveló que sostenía conversaciones con Vinicius en las que él solamente le hablaba de sexo y le pedía videos íntimos mientras él le mandaba fotos de sus genitales, situación que Virginia Fonseca habría descubierto.