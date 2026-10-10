Real Madrid vs Villarreal cerraron la actividad sabatina de la Jornada 8 de LaLiga, un partido que terminó con triunfo apretado del equipo merengue gracias a Yan Diomandé.

El Real Madrid ganó 1-0 a Villarreal para llegar a 18 puntos en el tercer lugar de LaLiga, seis unidades menos que el FC Barcelona.

Villarreal se quedó en el décimo lugar de la competencia con 8 puntos.

Marcador final: Real Madrid 1-0 Villarreal

Real Madrid vs Villarreal: Así se definió el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El partido de la Jornada 8 de LaLiga Real Madrid vs Villarreal no fue de trámite para el equipo blanco, que encontró en el llamado Submarino Amarillo a un rival que le complicó las acciones en el Estadio Santiago Bernabéu.

La expulsión de Vinícius al minuto 73 presionó más al Real Madrid, que al final logró sumar los tres puntos en su cancha.

Así llegó el gol que definió el partido Real Madrid vs Villarreal:

Minuto 63: Gol de Yan Diomandé (Real Madrid 1-0 Villarreal)

Fue un partido complicado para el Real Madrid (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Villarreal en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 9 a partir del viernes 16 de octubre, con el Real Madrid y Villarreal jugando partidos en calidad de locales.

Real Madrid recibirá al Sevilla el domingo 18 de octubre, mientras que, un día antes, Villarreal será anfitrión del Elche el sábado 17 de octubre.