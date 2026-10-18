Real Madrid vs Sevilla se enfrentan en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es victoria del equipo local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Sevilla: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Madrid 2-1 Sevilla es el pronóstico en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Sevilla

Real Madrid vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Sevilla, en la Jornada 9 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomandé

Delantero: Kylian Mbappé

Real Madrid derrotó a Villarreal en la Jornada 8 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo

Mediocampistas: Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili y Youssouf Fofana

Delanteros: Miguel Ángel Sierra, Félix Correia y Robbie Ure

Real Madrid vs Sevilla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Madrid vs Sevilla juegan a partir de las 13:00 horas el domingo 18 de octubre de 2026.

El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.