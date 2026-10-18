Real Madrid vs Sevilla se enfrentan en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es victoria del equipo local. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Sevilla: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Real Madrid 2-1 Sevilla es el pronóstico en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 2-1 Sevilla
Real Madrid vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Sevilla, en la Jornada 9 de LaLiga.
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Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomandé
- Delantero: Kylian Mbappé
Sevilla
- Portero: Odisseas Vlachodimos
- Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo
- Mediocampistas: Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili y Youssouf Fofana
- Delanteros: Miguel Ángel Sierra, Félix Correia y Robbie Ure
Real Madrid vs Sevilla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga
Real Madrid vs Sevilla juegan a partir de las 13:00 horas el domingo 18 de octubre de 2026.
El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Sevilla
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports