Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Pachuca en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pachuca
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Pachuca es uno de los dos partidos con los que cierra la fase de cuartos de final del Apertura 2026.
Chivas vs Pachuca: Día para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
El domingo 29 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Pachuca.
Chivas vs Pachuca: Hora para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
El partido Chivas vs Pachuca inicia a las 19:07 horas en la cancha del Estadio Akron.
Chivas vs Pachuca: Canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
El partido Chivas vs Pachuca podrá verse este domingo 29 de noviembre a través de la señal de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pachuca
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video