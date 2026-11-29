Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Pachuca en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Pachuca es uno de los dos partidos con los que cierra la fase de cuartos de final del Apertura 2026.

Chivas terminó como líder del Apertura 2026 (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Chivas vs Pachuca: Día para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El domingo 29 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Pachuca.

Chivas vs Pachuca: Hora para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Chivas vs Pachuca inicia a las 19:07 horas en la cancha del Estadio Akron.

Pachuca busca dar la sorpresa ante Chivas (MexSport Agency / MexSport Agency)

Chivas vs Pachuca: Canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Chivas vs Pachuca podrá verse este domingo 29 de noviembre a través de la señal de Amazon Prime Video.