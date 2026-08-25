José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que trabajará con Vinícius Júnior para ayudarlo a controlar mejor sus emociones frente a las agresiones que recibe dentro y fuera de la cancha.

“Hay una situación en el campo y fuera del campo. Ante la reacción del público, que no es racista ni es homófoba, sino el típico insulto del adepto normal, ahí pienso que puede controlar su relación con la grada adversaria” José Mourinho, DT Real Madrid

El técnico portugués reconoció que Vinícius Júnior es señalado de manera injusta, pero que puede mejorar su reacción ante provocaciones.

Tras el debut del Madrid en LaLiga, José Mourinho subrayó que la relación de Vinícius Junior con los aficionados rivales puede fortalecerse y que el trato arbitral hacia él es distinto al de otros jugadores.

Mourinho asegura que se puede mejorar la relación de Vinícius con aficionados

José Mourinho aceptó que ayudar a Vinícius respecto a lo que enfrenta en la cancha no es fácil, pero en su relación con los aficionados rivales sí se puede trabajar.

“Intento que Vini tenga más control emocional, pero al mismo tiempo, inicia el partido y tres minutos después le dan una patada que es una agresión” José Mourinho, DT Real Madrid

Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032 (@realmadrid)

Mourinho dice que el trato del arbitraje para Vinícius es distinto

Mourinho evidenció que la diferencia en el trato en el campo hacia Vinícius y hacia otros jugadores es clara, por parte del arbitraje.

Advirtió que, cuando un jugador adversario siente que puede (agredir a Vinícius), lo hace.

“Si yo puedo machacar a Vini, puedo presionarlo sea físicamente sea con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas y si puedo llegar casi a la agresión” José Mourinho, DT Real Madrid

Mourinho acepta que si estuviera en el lugar de Vinícius lo expulsaría muy rápido

Mourinho reconoció que es posible que lo expulsaran rápidamente si estuviera en el lugar de Vinícius en algunas de las situaciones a las que se enfrenta el delantero del Real Madrid.

Sin embargo, así como él ha cambiado de manera significativa su estabilidad emocional, Vinícius puede conseguirlo.