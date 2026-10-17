Real Madrid vs Sevilla juegan en la Jornada 9 de LaLiga: domingo 18 de octubre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Madrid vs Sevilla es uno de los cuatros partidos programados el domingo 18 octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.

Real Madrid marcha en el cuarto lugar de LaLiga con 18 puntos, cuatro más que el Sevilla.

Partido: Real Madrid vs Sevilla

Fase: Jornada 9

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

El Real Madrid venció a Villarreal en la Jornada 8 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Real Madrid vs Sevilla: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Sevilla.

Real Madrid vs Sevilla: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Madrid vs Sevilla.

Real Madrid vs Sevilla: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Sevilla en la Jornada 9 de LaLiga.