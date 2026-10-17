Real Madrid vs Sevilla juegan en la Jornada 9 de LaLiga: domingo 18 de octubre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Madrid vs Sevilla es uno de los cuatros partidos programados el domingo 18 octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.
Real Madrid marcha en el cuarto lugar de LaLiga con 18 puntos, cuatro más que el Sevilla.
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Real Betis vs FC Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga?
- Partido: Real Madrid vs Sevilla
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Sevilla: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Sevilla.
Real Madrid vs Sevilla: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Madrid vs Sevilla.
Real Madrid vs Sevilla: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Sevilla en la Jornada 9 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Sevilla
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports