El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 7 de noviembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver el inicio de la Jornada 17.

La Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con tres partidos, en el viernes botanero del 7 de noviembre.

FC Juárez vs Querétaro, Tijuana vs Atlas y Mazatlán vs Necaxa, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 7 de noviembre.

FC Juárez vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 7 de noviembre

El FC Juárez recibe a Querétaro en el inicio de la Jornada 17 de la Liga MX, en el viernes botanero del 7 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma Caliente Sports, FOX One y el Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs Querétaro, en el que los Gallos buscan el pase al Play-In de la Liga MX.

En la Jornada 16, el FC Juárez venció 2-1 a San Luis en calidad de visitante; mientras que Querétaro derrotó 1-0 a Mazatlán.

Partido: FC Juárez vs Querétaro

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Caliente Sports, FOX One y Canal 7

Tijuana vs Atlas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 7 de noviembre

Tijuana vs Atlas continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 7 de noviembre en la cancha del Estadio Caliente.

La plataforma Caliente TV y FOX One transmitirán el partido Tijuana vs Atlas, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Tijuana perdió en la cancha de Pumas en la Jornada 16 de la Liga MX; mientras que Atlas empató con Toluca.

Partido: Tijuana vs Atlas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX One

Mazatlán vs Necaxa: Horario y dónde ver el viernes botanero del 7 de noviembre

Mazatlán vs Necaxa cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 7 de noviembre en la cancha del Estadio El Encanto.

Las plataformas Caliente TV y FOX One, además del Canal 7, transmitirán el partido Mazatlán vs Necaxa, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Mazatlán perdió con Querétaro en la Jornada 16 de la Liga MX; mientras que Necaxa doblegó a Santos, 4-1.

Así se jugará el resto de la Jornada 17 de la Liga MX

El sábado 8 de noviembre continúa la Jornada 17 de la Liga MX con cinco partidos, mientras que el domingo 9 se jugará un duelo.

Sábado 8 de noviembre

Tigres vs San Luis | 17 horas

Chivas vs Rayados | 17:05 horas

León vs Puebla | 19 horas

Toluca vs América | 19 horas

Cruz Azul vs Pumas | 21:05

Domingo 9 de noviembre