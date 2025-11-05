En la Jornada 2 del Mundial Sub-17, México vs Costa de Marfil se enfrentan en duelo de perdedores como parte del Grupo F de la competencia; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

México, dirigido por Carlos Cariño, ya no puede dejar ir puntos en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, pero el problema es que Costa de Marfil no será un rival sencillo.

México vs Costa de Marfil: A qué hora ver al Tricolor en la Jornada 2 del Mundial Sub-17

El viernes 7 de noviembre, México vs Costa de Marfil juegan el partido de la Jornada 2 del Mundial Sub-17, a partir de las 8:45 horas.

México vs Costa de Marfil: ¿Dónde ver al Tricolor en la Jornada 2 del Mundial Sub-17?

Las plataformas ViX, TUDN y el Canal 9 transmitirán el partido México vs Costa de Marfil, duelo correspondiente a la Jornada 2 del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar.

Partido: México vs Costa de Marfil

Fase: Jornada 2 del Mundial Sub-17

Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

Horario: 8:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspire Zone - Pitch 2 (Doha, Qatar)

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 9

¿Cómo llega México al partido de la Jornada 2 del Mundial Sub-17 vs Costa de Marfil?

México debutó en el Mundial Sub-17 que se desarrola en Qatar, contra la selección de Corea del Sur, el martes 4 de noviembre.

Corea del Sur abrió el marcador en la Jornada 1 del Mundial Sub-17 sobre México, gracias a una jugada a balón parado que aprovechó Hyeonbin Koo, para anotar el gol al minuto 19.

Más tarde, al minuto 44, Aldo De Nigris marcó de cabeza el gol de la igualada, pero en la segunda parte, Ian Nam le dio el triunfo a Corea del Sur, 2-1 sobre México.

¿Cómo quedó Costa de Marfil en la Jornada 1 del Mundial Sub-17?

Costa de Marfil no tuvo una mejor presentación que México en el Mundial Sub-17, ya que también perdió en la Jornada 1.

Suiza derrotó 4-1 a Costa de Marfil, que al igual que México necesita ganar en la Jornada 2 para evitar quedar eliminado del Mundial Sub-17.