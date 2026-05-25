Nicolás Larcamón ya olvidó su paso por Cruz Azul y de cara a su nuevo reto como entrenador del Sporting de Gijón en España, evitó hablar de La Máquina.

Cruz Azul, el equipo que hasta hace unas semanas era dirigido por Nicolás Larcamón, ganó este domingo 24 de mayo el título de la Liga MX, pero al entrenador argentino no le importó mucho.

Nicolás Larcamón dirigirá en España

Larcamón habla solo de su futuro en el futbol de España

Nicolás Larcamón, entrenador argentino ex de Cruz Azul, dio el salto al futbol europeo tras su etapa en México, donde dejó huella por su propuesta ofensiva y su estilo protagonista.

Sin embargo, salió de manera sorpresiva de La Máquina y ahora es parte del proyecto del reconstrucción del Sporting de Gijón, para ponerlo a pelear por el ascenso a LaLiga.

Un nuevo capítulo en la carrera de Larcamón en el el recuerdo de Cruz Azul es solo eso.

Larcamón no felicita a Cruz Azul por su campeonato en la Liga MX

En las recientes historias de Nicolás Larcamón en Instagram, extécnico del Cruz Azul, no aparece alguna felicitación a La Máquina por su reciente título en la Liga MX.

En las recientes historias de Larcamón en Instagram, el timonel comparte la presentación con su nuevo equipo, y el plan con su pareja de cara al nuevo proyecto-