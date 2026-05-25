El Cruz Azul se convirtió en el campeón de la Liga MX y en su enfrentamiento con Pumas como visitante en el Estadio Olímpico Universitario, se reportó un aparente saldo blanco.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) estuvieron presentes en el Estadio Olímpico Universitario, además de que hubo sobrevuelos de Cóndores.

Campeonato de Cruz Azul contra Puma deja saldo blanco

El torneo de clausura 2026 de la Liga MX que dejó al Cruz Azul con su décimo campeonato, dejó saldo blanco durante y tras el partido en el Estadio Olímpico Universitario.

En prevención de la seguridad de los aficionados, la SSC informó que para el partido de Cruz Azul y Pumas se prohibía el ingreso de las porras de los cementeros al estadio, para así evitar violencia y alteración del orden público.

Respecto a la barra del Pumas, su ingreso y salida del Estadio Olímpico Universitario estuvo supervisado por elementos de la SSC.

A la par de estas acciones se informó que hubo presencia de la Policía Auxiliar de la SSC en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

“Policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el operativo de seguridad y vigilancia para prevenir hechos delictivos, evitar alteraciones al orden público y salvaguardar la integridad de asistentes, trabajadores y staff, al interior del inmueble”. SSC de la CDMX.

SSC de la CDMX informa sobre elementos en el partido de Cruz Azul vs Pumas. (@policia_cdmx)

Elementos de la SSC de la CDMX en partido de Cruz Azul vs Pumas. (@policia_cdmx)

Elementos de la SSC de la CDMX en partido de Cruz Azul vs Pumas. (@policia_cdmx)

Elementos de la SSC de la CDMX en partido de Cruz Azul vs Pumas. (@policia_cdmx)

Asimismo, se detalló que hubo sobrevuelo de Cóndores de la SSC “para fortalecer las acciones de seguridad y vigilancia durante todo el partido”.

#EstadioSeguro l Desde el aire, los #Cóndores de la #SSC reforzaron la vigilancia durante el encuentro entre @PumasMX y @CruzAzul en el Estadio Olímpico Universitario. 🚁⚽



Con sobrevuelos de supervisión brindaron apoyo al personal policial desplegado en campo para fortalecer… pic.twitter.com/Gt2B5EqnuL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 25, 2026

Finalmente, un reportero informó para N+ que tras terminar el partido de Cruz Azul y Pumas con un 2-1 que dejó a los cementeros campeones, la salida del Estadio Olímpico Universitario se hizo “en completo orden y completa paz”.