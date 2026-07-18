Óscar Francisco Jiménez Fabela es un futbolista profesional mexicano que se desempeña como portero. Actualmente forma parte del Atlante FC, equipo con el que afronta el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, aportando su experiencia tras una amplia trayectoria en el futbol mexicano.

Durante el Apertura 2026, disputó los 90 minutos frente a Necaxa. Su incorporación al conjunto dirigido por Miguel Herrera representó uno de los fichajes más relevantes del mercado tras finalizar su etapa con Club León.

¿Quién es Óscar Jiménez?

Óscar Francisco Jiménez Fabela es un guardameta mexicano reconocido por su experiencia y regularidad en la Liga MX. A lo largo de su carrera ha destacado por sus reflejos, seguridad en el juego aéreo y capacidad para responder en momentos de presión.

Su etapa más exitosa llegó con el Club América, institución con la que integró plantillas campeonas y conquistó cinco títulos de Liga MX, además de levantar la Copa MX y el Campeón de Campeones.

¿Qué edad tiene Óscar Jiménez?

Óscar Francisco Jiménez Fabela nació el 12 de octubre de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Óscar Jiménez tiene pareja?

Sí. Óscar Jiménez está casado con la conductora, actriz y comediante mexicana Mariana Echeverría, con quien contrajo matrimonio en 2019.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Jiménez?

Óscar Jiménez nació el 12 de octubre, por lo que pertenece al signo Libra. Este signo corresponde al elemento aire y suele asociarse con personas equilibradas, diplomáticas, serenas y con facilidad para trabajar en equipo.

¿Óscar Jiménez tiene hijos?

Sí. Óscar Jiménez y Mariana Echeverría tienen un hijo llamado, nacido en 2020.

¿Qué estudió Óscar Jiménez?

Óscar Jiménez cursó su educación básica y el bachillerato mientras desarrollaba su formación como futbolista en las categorías inferiores del futbol mexicano.

¿En qué ha trabajado Óscar Jiménez?

Óscar Jiménez es ampliamente conocido por su carrera como portero profesional y por su paso por algunos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Su trayectoria profesional incluye: