Vancouver vs Cruz Azul cierran los partidos de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el pronóstico es empate 1-1, en la cancha del equipo canadiense. Conoce las posibles alineaciones.

Vancouver vs Cruz Azul: Pronóstico en la Concachampions 2026

Empate 1-1 es el pronóstico del partido Vancouver vs Cruz Azul, en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Pronóstico: Vancouver 1-1 Cruz Azul

Vancouver vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido, Vancouver vs Cruz Azul, en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Vancouver

Portero: Callum Irving

Defensas: Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee y Morey Doner

Mediocampistas: Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman yKevin Podgorni

Delanteros: Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Amaury Morales y Gabriel Fernández

Cruz Azul debuta en la Concachampions 2026 (@CruzAzul)

Vancouver vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver la Concachampions 2026

El miércoles 4 de febrero de 2026 sigue la primera ronda de la Concachampions 2026, con el partido estelar Vancouver vs Cruz Azul, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Vancouver vs Cruz Azul

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Willoughby Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llega Cruz Azul a la Concachampions 2026?

Cruz Azul llega en buen momento a la primera ronda de la Concachampions 2026 ante Vancouver, luego de ganar en la Jornada 4 de la Liga MX.

Con esa victoria, el equipo de Nicolás Larcamón se mantiene en la pelea por el liderato del torneo local.