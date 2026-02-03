Vancouver vs Cruz Azul cierran los partidos de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el pronóstico es empate 1-1, en la cancha del equipo canadiense. Conoce las posibles alineaciones.
Vancouver vs Cruz Azul: Pronóstico en la Concachampions 2026
Empate 1-1 es el pronóstico del partido Vancouver vs Cruz Azul, en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Pronóstico: Vancouver 1-1 Cruz Azul
Vancouver vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido, Vancouver vs Cruz Azul, en la primera ronda de la Concachampions 2026.
Vancouver
- Portero: Callum Irving
- Defensas: Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee y Morey Doner
- Mediocampistas: Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman yKevin Podgorni
- Delanteros: Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Amaury Morales y Gabriel Fernández
Vancouver vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver la Concachampions 2026
El miércoles 4 de febrero de 2026 sigue la primera ronda de la Concachampions 2026, con el partido estelar Vancouver vs Cruz Azul, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Vancouver vs Cruz Azul
- Fase: Primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Willoughby Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llega Cruz Azul a la Concachampions 2026?
Cruz Azul llega en buen momento a la primera ronda de la Concachampions 2026 ante Vancouver, luego de ganar en la Jornada 4 de la Liga MX.
Con esa victoria, el equipo de Nicolás Larcamón se mantiene en la pelea por el liderato del torneo local.