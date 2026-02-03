Xelajú vs Rayados se verán las caras en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 4 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Xelajú vs Rayados: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico del partido Xelajú vs Rayados es triunfo del equipo de la Liga MX, con marcador de 2-0, en la ida de la primera ronda de Concachampions 2026.

  • Pronóstico: Xelajú 0-2 Rayados
Rayados en Concachampions 2026
Rayados en Concachampions 2026 (@LosCampeones)

Xelajú vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Xelajú vs Rayados.

Xelajú

  • Portero: Rubén Silva
  • Defensas: Manuel Romero, Yilton Díaz, Jesús López y Steven Cárdenas
  • Mediocampistas: Derickson Quirós, Javier González, Kevin Ruiz y Claudio de Oliveira
  • Delanteros: Jorge Aparicio y Javier Longo

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
  • Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
  • Delanteros: Anthony Martial y Roberto de la Rosa

Xelajú vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Xelajú vs Rayados se enfrentarán el miércoles 4 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a partir de las 19 horas.

El partido será transmitido por la plataforma FOX One.

  • Partido: Xelajú vs Rayados
  • Fase: Primera ronda
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Miércoles 4 de febrero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Mario Camposeco
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Xelajú y Rayados a su debut en la Concachampions 2026?

Los Rayados debutan en la Concachampions 2026, tras un inicio aceptable en la Liga MX, y tras empatar con Tijuana, suma 7 puntos en el sexto lugar del Clausura 2026.

Xelajú es sublíder de la liga de Guatemala tras derrotar a Comunicaciones, pero el partido de la Concachampions 2026 será una dura prueba ante Rayados.