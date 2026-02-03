Xelajú vs Rayados se verán las caras en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 4 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Xelajú vs Rayados: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico del partido Xelajú vs Rayados es triunfo del equipo de la Liga MX, con marcador de 2-0, en la ida de la primera ronda de Concachampions 2026.

Pronóstico: Xelajú 0-2 Rayados

Rayados en Concachampions 2026 (@LosCampeones)

Xelajú vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Xelajú vs Rayados.

Xelajú

Portero: Rubén Silva

Defensas: Manuel Romero, Yilton Díaz, Jesús López y Steven Cárdenas

Mediocampistas: Derickson Quirós, Javier González, Kevin Ruiz y Claudio de Oliveira

Delanteros: Jorge Aparicio y Javier Longo

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona

Delanteros: Anthony Martial y Roberto de la Rosa

Xelajú vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Xelajú vs Rayados se enfrentarán el miércoles 4 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a partir de las 19 horas.

El partido será transmitido por la plataforma FOX One.

Partido: Xelajú vs Rayados

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 4 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Mario Camposeco

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Xelajú y Rayados a su debut en la Concachampions 2026?

Los Rayados debutan en la Concachampions 2026, tras un inicio aceptable en la Liga MX, y tras empatar con Tijuana, suma 7 puntos en el sexto lugar del Clausura 2026.

Xelajú es sublíder de la liga de Guatemala tras derrotar a Comunicaciones, pero el partido de la Concachampions 2026 será una dura prueba ante Rayados.