Forge vs Tigres abren la actividad en la primera ronda de la Concachampions 2026. El pronóstico del partido en Canadá es 2-1 a favor del equipo de Liga MX. Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.
Forge vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico del partido es triunfo de Tigres, 2-1 ante Forge, trasladando su buen momento en Liga MX a la Concachampions 2026.
- Pronóstico: Forge 1-2 Tigres
Forge vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Forge vs Tigres, en la primera ronda de la Concachampions 2026.
Forge
- Portero: Koleilat
- Defensas: Jevremovic, Nimick, Wright, y Bekker
- Mediocampistas: Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda yHojabrpour
- Delanteros: Rama y Owolabi-Belewu
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza
- Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta
- Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa
Forge vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Forge vs Tigres se verán las caras el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y se transmitirá por la plataforma FOX One.
- Partido: Forge vs Tigres
- Fase: Primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 3 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hamilton Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Forge y Tigres a su debut en la Concachampions 2026?
Los Tigres han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y en el último juego los de la UANL derrotaron 1-2 a León.
Por su parte, Forge está a punto de iniciar una nueva campaña de la Canadian Premier League y el encuentro ante los de Nuevo León será su primer oficial del 2026.
Se pronostica mucho frío para la hora del partido
La visira de Tigres al Forge pronostica jugarse a –17 grados, una temperatura que podría romper récords en la Concachampions 2026.
El Forge está acostmbrado a jugar en esas condiciones, y Tigres tendrá que mostrar toda su jerarquia para salir con un buen resultado.