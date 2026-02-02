Forge vs Tigres abren la actividad en la primera ronda de la Concachampions 2026. El pronóstico del partido en Canadá es 2-1 a favor del equipo de Liga MX. Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.

Forge vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico del partido es triunfo de Tigres, 2-1 ante Forge, trasladando su buen momento en Liga MX a la Concachampions 2026.

Pronóstico: Forge 1-2 Tigres

Tigres en la Concachampions (@TheChampions)

Forge vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Forge vs Tigres, en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Forge

Portero: Koleilat

Defensas: Jevremovic, Nimick, Wright, y Bekker

Mediocampistas: Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda yHojabrpour

Delanteros: Rama y Owolabi-Belewu

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Forge vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Forge vs Tigres se verán las caras el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y se transmitirá por la plataforma FOX One.

Partido: Forge vs Tigres

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hamilton Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Forge y Tigres a su debut en la Concachampions 2026?

Los Tigres han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y en el último juego los de la UANL derrotaron 1-2 a León.

Por su parte, Forge está a punto de iniciar una nueva campaña de la Canadian Premier League y el encuentro ante los de Nuevo León será su primer oficial del 2026.

Se pronostica mucho frío para la hora del partido

La visira de Tigres al Forge pronostica jugarse a –17 grados, una temperatura que podría romper récords en la Concachampions 2026.

El Forge está acostmbrado a jugar en esas condiciones, y Tigres tendrá que mostrar toda su jerarquia para salir con un buen resultado.