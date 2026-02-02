Olimpia vs América se miden en la primera ronda de la Concachampions 2026. El pronóstico es empate 1-1, conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.
Olimpia vs América: Pronóstico en el partido de la Concachampions 2026
América saldrá con el empate 1-1 de la cancha del Olimpia de Honduras, pronóstico que arroja un buen resultado para las Águilas en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Pronóstico: Olimpia 1-1 América
Olimpia vs América: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Olimpia vs América, en la primera ronda de la Concachampions 2026.
Olimpia
- Portero: Edrick Menjívar
- Defensas: Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánche y Kevin Güity
- Mediocampistas: Raul García, Jorge Álvarez, José Pinto y Edwin Rodríguez
- Delanteros: Jorge Benguché y Jerry Bengtson
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delanteros: Víctor Dávila y Raúl Zúñiga
Olimpia vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Olimpia vs América se verán las caras el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y se transmitirá por la plataforma FOX One.
- Partido: Olimpia vs América
- Fase: Primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 3 de febrero de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nacional “Chelato Uclés”
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan América y Olimpia a su debut en la Concachampions 2026?
Previo a su debut en la Concachampions 2026, el América logró su primer triunfo en el Clausura 2026, venciendo 2-0 al Necaxa en la Jornada 4.
Olimpia, rival del América en la Concachampions 2026, marcha con buen paso en el torneo de Honduras.
Con 10 puntos, Olimpia ocupa la cima del Grupo A del futbol de Honduras.