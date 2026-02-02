Olimpia vs América se miden en la primera ronda de la Concachampions 2026. El pronóstico es empate 1-1, conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.

Olimpia vs América: Pronóstico en el partido de la Concachampions 2026

América saldrá con el empate 1-1 de la cancha del Olimpia de Honduras, pronóstico que arroja un buen resultado para las Águilas en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Pronóstico: Olimpia 1-1 América

Olimpia vs América: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Olimpia vs América, en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Olimpia

Portero: Edrick Menjívar

Defensas: Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánche y Kevin Güity

Mediocampistas: Raul García, Jorge Álvarez, José Pinto y Edwin Rodríguez

Delanteros: Jorge Benguché y Jerry Bengtson

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delanteros: Víctor Dávila y Raúl Zúñiga

América en Concachampions (@TheChampions)

Olimpia vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Olimpia vs América se verán las caras el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y se transmitirá por la plataforma FOX One.

Partido: Olimpia vs América

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional “Chelato Uclés”

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan América y Olimpia a su debut en la Concachampions 2026?

Previo a su debut en la Concachampions 2026, el América logró su primer triunfo en el Clausura 2026, venciendo 2-0 al Necaxa en la Jornada 4.

Olimpia, rival del América en la Concachampions 2026, marcha con buen paso en el torneo de Honduras.

Con 10 puntos, Olimpia ocupa la cima del Grupo A del futbol de Honduras.