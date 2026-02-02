San Diego vs Pumas juegan en la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 3 de febrero de 2026 y el pronóstico es triunfo felino, 2.1 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Pumas.

San Diego vs Pumas: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Pumas, 2-1 ante San Diego.

Pronóstico: San Diego 1-2 Pumas

San Diego vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Pumas, como parte de la Concachampions 2026.

San Diego

Portero: Pablo Sisniega

Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah

Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer

Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo

Delanteros: Robert Morales y Juninho

Pumas debutará en Concachampions 2026 (@TheChampions)

San Diego vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

San Diego vs Pumas se enfrentarán el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a las 22 horas, tiempo del centro de México.

El partido será transmitido por la plataforma FOX One

Partido: San Diego vs Pumas

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan San Diego y Pumas a su debut en la Concachampions 2026?

Los Pumas han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y llegan tras vencer 4-0 a Santos Laguna.

Por su parte, San Diego FC no ha iniciado su participación en la MLS, por lo que la Concachampions 2026 será su primer torneo oficial del 2026.