San Diego vs Pumas juegan en la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 3 de febrero de 2026 y el pronóstico es triunfo felino, 2.1 en el partido de ida.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Pumas.
San Diego vs Pumas: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Pumas, 2-1 ante San Diego.
- Pronóstico: San Diego 1-2 Pumas
San Diego vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Pumas, como parte de la Concachampions 2026.
San Diego
- Portero: Pablo Sisniega
- Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah
- Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer
- Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo
- Delanteros: Robert Morales y Juninho
San Diego vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
San Diego vs Pumas se enfrentarán el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a las 22 horas, tiempo del centro de México.
El partido será transmitido por la plataforma FOX One
- Partido: San Diego vs Pumas
- Fase: Primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 3 de febrero de 2026
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan San Diego y Pumas a su debut en la Concachampions 2026?
Los Pumas han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y llegan tras vencer 4-0 a Santos Laguna.
Por su parte, San Diego FC no ha iniciado su participación en la MLS, por lo que la Concachampions 2026 será su primer torneo oficial del 2026.