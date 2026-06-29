Países Bajos vs Marruecos se miden este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey, como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con Virgil van Dijk y Achraf Hakimi como líderes de ambas selecciones.

Se trata de un duelo entre dos de los defensas más valiosos e influyentes que juegan el Mundial 2026: el central y capitán neerlandés Virgil van Dijk y el explosivo lateral marroquí Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi es capitán de Marruecos (Aurelien Morissard / AP)

Van Dijk vs Hakimi: duelo vital en el Mundial 2026

Virgil van Dijk, defensa de Países Bajos, aporta el liderazgo físico, gran juego aéreo y la solvencia en el área europea.

Achraf Hakimi ofrece velocidad y peligro constante por la banda derecha marroquí, llegando con la motivación extra de haber marcado gol en el último juego ante Haití.

Van Dijk elogió las condiciones de la escuadra africana reconociendo que enfrentan a un rival con jugadores experimentados de jerarquía alta.

Un duelo de “vida o muerte” en el que solo uno accederá a los octavos de final del Mundial 2026.

Virgil van Dijk, futbolista de Países Bajos (@virgilvandijk / Instagram )

Duelo de gigantes en el Estadio Monterrey

El Estadio de Monterrey tendrá su último partido del Mundial 2026 con el duelo Países Bajos vs Marruecos, dos de las selecciones más fuertes del torneo que apuntan a llegar lejos en el torneo.

Dirigida por Ronald Koeman, la seleción de Países Bajos avanzó invicta como líder del Grupo F con 7 puntos y un ataque demoledor que cosechó 10 goles a favor.

Marruecos se clasificó también de forma invicta en el segundo puesto del Grupo C con 7 puntos, con empate incluido ante Brasil.

Además de los capitanes de Países Bajos y Marruecos, Virgil van Dijk y Achraf Hakimi, la cancha se llenará de figuras internacionales como Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Brahim Díaz e Yassine Bounou Bono.