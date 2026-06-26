Banamex anunció un cambio en el cobro de la anualidad de tarjetas de crédito, denominada Comisión por Administración, que comenzará a aplicarse desde el 30 de julio de 2026.

La institución financiera informó que el nuevo esquema permitirá distribuir el costo anual en pagos mensuales, sin modificar el monto total que pagan los titulares de las tarjetas participantes.

El ajuste entrará en vigor desde julio o en el mes de aniversario de cada contrato, con el objetivo de facilitar la administración financiera.

¿Cómo funcionará el nuevo cobro mensual de la anualidad?

Con este cambio en Banamex, la Comisión por Administración dejará de cobrarse en una sola exhibición y será dividida en 12 pagos mensuales equivalentes, sin generar intereses adicionales.

Sucursal Banamex (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Banamex explicó que la modificación busca reducir el impacto de un desembolso único, permitiendo una mejor organización del presupuesto sin alterar los beneficios de cada tarjeta.

Los usuarios conservarán recompensas, seguros y servicios asociados a sus productos, mientras el cargo aparecerá en el estado de cuenta con la misma denominación utilizada actualmente.

Tarjetas Banamex participantes y clientes que ya pagaron la anualidad

El nuevo esquema de cobro de anualidad de las tarjetas Banamex aplicará a 13 tipos de créditos, entre ellos:

Clásica

Oro

Platinum

Costco

Affinity

Bsmart

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Conquista

La Comer Card

LineUp

Teletón

Las tarjetas Joy, Home Depot y Beyond permanecerán bajo sus condiciones actuales , por lo que no formarán parte del nuevo modelo de cobro mensual.

Quienes liquidaron la anualidad antes del 30 de julio de 2026 no tendrán cargos adicionales, el esquema mensual iniciará automáticamente cuando llegue el aniversario de su contrato.

Cajero de Banamex (Cortesía)

Banamex indicó que los clientes inconformes podrán acudir a sus canales de atención para resolver dudas sobre esta modificación contractual conforme a la regulación vigente.