Sabrina Carpenter apareció en el partido de Ecuador vs Alemania del Mundial 2026, lo que desató rumores con Piero Hincapié.

Una de las parejas más inesperadas del Mundial 2026 es la de Sabrina Carpenter y Piero Hincapié, quienes causaron alboroto luego de que la cantante se mostrara con una camiseta de Ecuador y muy emocionada por su victoria.

Sabrina Carpenter y Piero Hincapié son la pareja inesperada del Mundial 2026

La presencia de Sabrina Carpenter en las tribunas durante el partido de Ecuador vs Alemania desató rumores sobre una posible relación con el defensa y jugador del Arsenal, Piero Hincapié.

Circula en redes sociales una foto donde Sabrina Carpenter sostiene una camisa a la Selección de Ecuador y con unos binoculares siguiendo la jugada.

Sabrina Carpenter at the Ecuador vs Germany Game at the 2026 FIFA World Cup! pic.twitter.com/5PNfKGWcMe — Sabrina Carpenter Daily 2.0 (Fan Account) (@SCdailyupdate) June 26, 2026

El rumor sobre una posible relación entre Sabrina Carpenter y Piero Hincapié se volvió viral en redes sociales, pues los fans de cada uno reaccionaron con sorpresa sobre la posible relación.

Sabrina Carpenter acudió al MetLife Stadium con un grupo de amigos a ver el partido y cerca de ella había una bandera de Ecuador, lo que siguió alimentando los rumores.

Las especulaciones siguieron en redes sociales, pero no hay pruebas de que Sabrina Carpenter salga con Piero Hincapié.

Piero Hincapié (@pierohincapie)

Sabrina Carpenter estaba emocionada por el triunfo de Ecuador

Durante el partido de Ecuador vs Alemania del Mundial 2026, Sabrina Carpenter se mostró emocionada con los goles anotados por Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Fue esta reacción la que desató los rumores sobre una relación con Piero Hincapié, pero ninguno ha hablado de esta supuesta relación.

Mientras tanto, aficionados ecuatorianos le dieron la bienvenida a Sabrina Carpenter a su país por su apasionada emoción durante el partido y por celebrar el triunfo como suyo.

Sabrina Carpenter se mostró feliz durante el partido de Ecuador vs Alemania e incluso se fotografió con varios fans de Ecuador.