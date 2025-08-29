Gianni Infantino se encuentra visitando a los presidentes de los países sedes del Mundial 2026, ahora le tocó a Claudia Sheinbaum recibir al manda más de la FIFA. Así como lo hizo con Trump.

Hace una semana, antes de que Gianni Infantino estuviera en México con Claudia Sheinbaum, pasó por Estados Unidos, específicamente en Washington D.C. para ver a Donald Trump.

El presidente de la FIFA no paró de elogiar al país de las barras y las estrellas y a su líder. Incluso le llevó la Copa del Mundo real, la que solo pocos tienen acceso a ella.

Infantino: “Solo los ganadores del Mundial y el mandatario de la FIFA, la pueden tocar. Es para ganadores y tú eres un ganador (Trump)”.

Trump: “¿Me la puedo quedar? Se vería bien en la oficina oval".

¿La dejaron tocar la copa? Presidente de la FIFA visita a Claudia Sheinbaum a un año del Mundial 2026

Después de que vimos cómo fue la visita de Gianni Infantino con Donald Trump, veamos la de Claudia Sheinbaum en México. Recordemos que falta menos de un año para el Mundial 2026.

Precisamente, el presidente de la FIFA fue con Claudia Sheinbaum para hablar sobre la inauguración que tendrá el Estadio Azteca, además de entregarle un boleto gigante, un regalo significativo.

Lo que sí, es que Infantino no llevó la misma copa que le llevó a Trump hace una semana. Unas horas después, ya en la mañanera, la mandamás comentó que quiere regalar la entrada que le dieron a una persona que no tenga acceso.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026“, publicó la presidenta de México.

¿Cuántos partidos tendrá México para el Mundial 2026?

Exactamente faltan 285 días (11 de junio del 2026) para el inicio del Mundial 2026. Y ya se tiene claro los partidos que México tendrá, y son pocos.

En total, se podrán ver 13 partidos en México: