La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y para que la fiebre mundialista se eleve un poco más en nuestro país, llegaron grandes noticias para México, pues tendría más partidos de la etapa eliminatoria por un boleto a la justa.

Como ya sabemos México será coanfitrión de la Copa del Mundo 2026, junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que el Estadio Azteca, el Akron de Guadalajara y el BBVA, casa de Rayados de Monterrey, se vestirán de gala para recibir grandes partidos.

La gran noticia es que no sólo serán duelos de la fase de grupos o la etapa final, pues también tendrán choques de repechaje.

Guadalajara y Monterrey serán sede de los duelos de playoffs por los últimos lugares para la Copa del Mundo 2026.

¿Qué partidos recibirá México para la Copa del Mundo 2026?

De acuerdo a información del Francotirador en su columna para el sitio de Récord, México ya fue notificado de que recibirá más partidos del Mundial 2026, en específico duelos de playoffs por los últimos lugares de la Copa.

Según la fuente mencionada, Guadalajara y Monterrey recibirán tres equipos cada uno, uno de África, uno de Asia, dos de Concacaf, uno de Conmebol, uno de Oceanía y Nueva Caledonia, esta última ya está clasificada a la ronda de playoffs.

Las dos mejores selecciones rankeadas por la FIFA avanzarán directo por un boleto a la Copa del Mundo; las cuatro restantes pasarán por una ronda de semifinales.

Cada ciudad será sede de una semifinal y una final de playoffs por un boleto al Mundial 2026.

¡Falta menos para el Mundial 2026 y Monterrey lo sabe! 🥳🏆



📹: @AlexAlfaro48 pic.twitter.com/3HzjnO2eRh — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 16, 2025

¿Cuándo serán los duelos de playoffs por un boleto a la Copa del Mundo 2026?

Los partidos de playoffs por un boleto a la Copa del Mundo 2026 se celebrarán en México y tendrán lugar en marzo próximo.

El 26 y 27 de marzo se celebrarán las semifinales del repechaje para la Copa del Mundo 2026; mientras que el 29 y 30 del mismo mes serán las finales, donde se entregarán los últimos boletos.

Con estas finales quedará completo el cuadro de participantes a la esperada justa mundialista.