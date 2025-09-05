Las invitaciones para el Mundial 2026 ya comenzaron a entregarse y luego de una jornada de locura, ya conocemos a los seis clasificados directos de Conmebol.

Se disputó la penúltima jornada de las Eliminatorias de Conmebol y el panorama rumbo al Mundial 2026 ya se aclaró, pues ya conocemos a las seis selecciones que avanzaron de forma directa a la esperada justa.

Desde semanas anteriores, Argentina, Brasil y Ecuador ya habían sellado su boleto a la justa mundialista; sin embargo, aún restaban tres invitaciones y tras la Jornada 17, ya fueron entregadas.

Las seis selecciones de Conmebol clasificadas al Mundial 2026

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay son las selecciones de Conmebol clasificadas al Mundial 2026; Venezuela y Bolivia pelearán por un boleto al repechaje; Chile y Perú están eliminados.

La emoción se desbordó en Sudamérica luego de duelos vibrantes en los que se escribió historia. Para comenzar a relatar lo que sucedió basta decir que Paraguay regresará a un Mundial luego de 16 años de espera.

Paraguay de Gustavo Alfaro empató sin goles con Ecuador y alcanzó los 25 puntos que le valieron su clasificación al Mundial 2026. La emoción fue tal que se declaró día feriado en el país.

La Colombia de James Rodríguez también se unió a la fiesta luego del contundente triunfo de 3-0 sobre Bolivia, mientras que Uruguay venció por el mismo marcador a Perú y también selló su boleto a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Clasificados de Conmebol al Mundial 2026:

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

¡Definidos seis clasificados sudamericanos a la #CopaMundialFIFA! 🌎



Venezuela y Bolivia pelean por el boleto a repechaje del Mundial 2026

La última jornada de la Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 determinará a la selección que avance a la ronda de repechaje, boleto que se pelean Venezuela y Bolivia.

Al momento, Venezuela tiene un punto sobre Bolivia. En la Jornada 18, la Vinotinto se medirá a Colombia, mientras que La Verde recibirá a Brasil.

El partido de repechaje por un boleto al Mundial 2026 se llevará a cabo en marzo del 2026 en el Estadio Akron, casa de Chivas.

Partidos de la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026: