La clasificación UEFA para el Mundial 2026 repartirá 16 boletos para la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
Para la clasificación UEFA rumbo al Mundial 2026, las selecciones se repartieron en 12 grupos de entre cuatro y cinco equipos cada uno, de los cuales, los primeros de cada tabla obtendrán su boleto a la Copa del Mundo 2026, mientras que los segundos lugares deberán jugar un repechaje con los cuatro mejores clasificados de la Nations League, en donde se reparten los últimos cuatro boletos.
La clasificación UEFA para el Mundial 2026 inició oficialmente el 21 de marzo y terminará durante la fecha FIFA de noviembre, en tanto, el playoff se disputará entre enero y marzo del próximo año para conocer a todos los clasificados europeos al torneo internacional.
Clasificación UEFA para el Mundial 2026: Así marchan los grupos en Europa tras la Jornada 6
La clasificación UEFA para el Mundial 2026 ya disputó sus primeros encuentros y ahora tras la Jornada 6, hubo varios movimientos, por lo que aquí te mostramos cómo marchan los grupos en Europa.
Grupo A
- Eslovaquia
- Irlanda del Norte
- Alemania
- Luxemburgo
Grupo B
- Suiza
- Suecia
- Eslovenia
- Kosovo
Grupo C
- Grecia
- Dinamarca
- Escocia
- Bielorrusia
Grupo D
- Islandia
- Francia
- Ucrania
- Azerbaiyán
Grupo E
- España
- Georgia
- Turquía
- Bulgaria
Grupo F
- Portugal
- Hungría
- República de Irlanda
- Armenia
Grupo G
- Países Bajos
- Polonia
- Finlandia
- Lituana
- Malta
Grupo H
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Rumanía
- Chipre
- San Marino
Grupo I
- Noruega
- Israel
- Italia
- Estonia
- Moldavia
Grupo J
- Macedonia del Norte
- Bélgica
- Gales
- Kazajistán
- Liechtenstein
Grupo K
- Inglaterra
- Serbia
- Albania
- Letonia
- Andorra
Grupo L
- Chequia
- Croacia
- Montenegro
- Islas Feroe
- Gibraltar
¿Cuántos partidos se jugarán en la fase de grupos de la clasificación UEFA para el Mundial 2026?
Las 55 selecciones nacionales de la UEFA, afiliadas a la FIFA, presentaron su candidatura para la clasificación rumbo al Mundial 2026, sin embargo, la única selección que no puede participar es Rusia debido a que fue suspendida indefinidamente de participar en competiciones de la UEFA y la FIFA por la invasión de Ucrania por parte de su país.
De acuerdo con la UEFA, se disputarán 192 partidos de la fase de grupos.