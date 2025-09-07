La clasificación UEFA para el Mundial 2026 repartirá 16 boletos para la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

Para la clasificación UEFA rumbo al Mundial 2026, las selecciones se repartieron en 12 grupos de entre cuatro y cinco equipos cada uno, de los cuales, los primeros de cada tabla obtendrán su boleto a la Copa del Mundo 2026, mientras que los segundos lugares deberán jugar un repechaje con los cuatro mejores clasificados de la Nations League, en donde se reparten los últimos cuatro boletos.

La clasificación UEFA para el Mundial 2026 inició oficialmente el 21 de marzo y terminará durante la fecha FIFA de noviembre, en tanto, el playoff se disputará entre enero y marzo del próximo año para conocer a todos los clasificados europeos al torneo internacional.

Clasificación UEFA para el Mundial 2026: Así marchan los grupos en Europa tras la Jornada 6

La clasificación UEFA para el Mundial 2026 ya disputó sus primeros encuentros y ahora tras la Jornada 6, hubo varios movimientos, por lo que aquí te mostramos cómo marchan los grupos en Europa.

Grupo A

Eslovaquia Irlanda del Norte Alemania Luxemburgo

Grupo B

Suiza Suecia Eslovenia Kosovo

Grupo C

Grecia Dinamarca Escocia Bielorrusia

Grupo D

Islandia Francia Ucrania Azerbaiyán

Grupo E

España Georgia Turquía Bulgaria

Grupo F

Portugal Hungría República de Irlanda Armenia

Grupo G

Países Bajos Polonia Finlandia Lituana Malta

Grupo H

Bosnia y Herzegovina Austria Rumanía Chipre San Marino

Grupo I

Noruega Israel Italia Estonia Moldavia

Grupo J

Macedonia del Norte Bélgica Gales Kazajistán Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra Serbia Albania Letonia Andorra

Grupo L

Chequia Croacia Montenegro Islas Feroe Gibraltar

¿Cuántos partidos se jugarán en la fase de grupos de la clasificación UEFA para el Mundial 2026?

Las 55 selecciones nacionales de la UEFA, afiliadas a la FIFA, presentaron su candidatura para la clasificación rumbo al Mundial 2026, sin embargo, la única selección que no puede participar es Rusia debido a que fue suspendida indefinidamente de participar en competiciones de la UEFA y la FIFA por la invasión de Ucrania por parte de su país.

De acuerdo con la UEFA, se disputarán 192 partidos de la fase de grupos.