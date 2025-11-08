Llegamos a la última jornada del torneo regular Apertura 2025 donde seis equipos pelearán por quedarse con el último boleto al play-in de la Liga MX y dos más se juegan el pase a liguilla directa.
Además, de que hay cuatro clubes que están acechando el liderato general del torneo por lo que pinta para ser una buen fin de semana en el futbol mexicano y aquí te iremos contando los resultados al momento.
Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados aseguraron desde hace un par de jornadas su lugar en cuartos de final mientras que Chivas y FC Juárez se pelean el sexto lugar de la tabla, mismo que les daría el pase a liguilla directo.
Pachuca y Tijuana por su parte ya amarraron, al menos, su participación en el play-in, mientras que Pumas, Santos, Atlético de San Luis, Atlas, Querétaro y Necaxa llegan con posibilidades de quedarse con el último boleto a la fase final.
Liguilla y Play-in al momento: Resultados de la Jornada 17 y tabla de posiciones de la Liga MX Apertura 2025
Entre el viernes 7 y domingo 9 de noviembre se disputará la Jornada 17 del Apertura 2025 misma que definirá las posiciones y los equipos clasificados a la Liguilla y Play-In.
Estos son los resultados en vivo de la Jornada 17:
- FC Juárez vs Querétaro
- Tijuana vs Atlas
- Mazatlán vs Necaxa
- Tigres vs Atlético de San Luis
- Chivas vs Rayados
- León vs Puebla
- Toluca vs América
- Cruz Azul vs Pumas
- Santos vs Pachuca
Tabla de posiciones de la Liga MX al momento:
- Cruz Azul | 35 puntos
- Toluca | 34 puntos
- América | 34 puntos
- Tigres | 33 puntos
- Monterrey | 31 puntos
- Chivas | 26 puntos
- FC Juárez | 23 puntos
- Pachuca | 22 puntos
- Tijuana | 21 puntos
- Pumas | 18 puntos
- Santos | 17 puntos
- Atlas | 17 puntos
- Querétaro | 17 puntos
- Atlético de San Luis | 16 puntos
- Necaxa | 16 puntos
- Mazatlán | 13 puntos
- León | 13 puntos
- Puebla | 9 puntos
Liguilla y Play-in al momento: Así serían los partidos en la fase final del Apertura 2025
Con los resultados en vivo de la Jornada 17 del Apertura 2025 así es como se jugaría el Play-In hasta el momento:
(7) FC Juárez vs Pachuca (8) (El ganador avanza como séptimo)
(9) Tijuana vs Pumas (10) (El ganador jugará vs el perdedor del otro partido de Play-in; el vencedor de este encuentro, avanzará como octavo)
Mientras que en la liguilla se enfrentarían:
(3) América vs Chivas (6)
(4) Tigres vs Monterrey (5)
Cruz Azul y Toluca quedarían a la espera de conocer su rival a los cuartos de final