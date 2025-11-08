Llegamos a la última jornada del torneo regular Apertura 2025 donde seis equipos pelearán por quedarse con el último boleto al play-in de la Liga MX y dos más se juegan el pase a liguilla directa.

Además, de que hay cuatro clubes que están acechando el liderato general del torneo por lo que pinta para ser una buen fin de semana en el futbol mexicano y aquí te iremos contando los resultados al momento.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados aseguraron desde hace un par de jornadas su lugar en cuartos de final mientras que Chivas y FC Juárez se pelean el sexto lugar de la tabla, mismo que les daría el pase a liguilla directo.

Pachuca y Tijuana por su parte ya amarraron, al menos, su participación en el play-in, mientras que Pumas, Santos, Atlético de San Luis, Atlas, Querétaro y Necaxa llegan con posibilidades de quedarse con el último boleto a la fase final.

Liguilla y Play-in al momento: Resultados de la Jornada 17 y tabla de posiciones de la Liga MX Apertura 2025

Entre el viernes 7 y domingo 9 de noviembre se disputará la Jornada 17 del Apertura 2025 misma que definirá las posiciones y los equipos clasificados a la Liguilla y Play-In.

Estos son los resultados en vivo de la Jornada 17:

FC Juárez vs Querétaro

Tijuana vs Atlas

Mazatlán vs Necaxa

Tigres vs Atlético de San Luis

Chivas vs Rayados

León vs Puebla

Toluca vs América

Cruz Azul vs Pumas

Santos vs Pachuca

Tabla de posiciones de la Liga MX al momento:

Cruz Azul | 35 puntos Toluca | 34 puntos América | 34 puntos Tigres | 33 puntos Monterrey | 31 puntos Chivas | 26 puntos FC Juárez | 23 puntos Pachuca | 22 puntos Tijuana | 21 puntos Pumas | 18 puntos Santos | 17 puntos Atlas | 17 puntos Querétaro | 17 puntos Atlético de San Luis | 16 puntos Necaxa | 16 puntos Mazatlán | 13 puntos León | 13 puntos Puebla | 9 puntos

Liguilla y Play-in al momento: Así serían los partidos en la fase final del Apertura 2025

Con los resultados en vivo de la Jornada 17 del Apertura 2025 así es como se jugaría el Play-In hasta el momento:

(7) FC Juárez vs Pachuca (8) (El ganador avanza como séptimo)

(9) Tijuana vs Pumas (10) (El ganador jugará vs el perdedor del otro partido de Play-in; el vencedor de este encuentro, avanzará como octavo)

Mientras que en la liguilla se enfrentarían:

(3) América vs Chivas (6)

(4) Tigres vs Monterrey (5)

Cruz Azul y Toluca quedarían a la espera de conocer su rival a los cuartos de final