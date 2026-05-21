Manuel Neuer encabeza la lista de la Selección de Alemania para el Mundial 2026, en un regreso sorpresivo del portero de 40 años.

El arquero Manuel Neuer regresa al plantel que dirige Julian Nagelsmann, luego de que, había anunciado su retiro del seleccionado alemán en 2024.

Estos son los 26 futbolistas que aparece en la lista de Alemania para el Mundial 2026:

Los 26 convocados de Alemania para el Mundial

Porteros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

Pascal Gross (Brighton)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)

Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026 (Itzel Espinoza)

¿Por qué regresa Manuel Neuer a la selección de Alemania?

La lesión del portero Marc Ter-Stegen provocó que la dirección técnica de Alemania llamara al veterano Manuel Neuer, legendario capitán del Bayern Múnich.

La convocatoria de Manuel Neuer ha generado el debate sobre quién sería titular en la portería de Alemania, Oliver Baumann, que había jugado como titular o Manuel Neuer, leyenda teutona.

“Decidimos, tras muchas discusiones, que los tres mejores arqueros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso llamamos a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la Selección. Planeamos con él como número 1” Julian Nagelsmann, entrenador Alemania

Florian Wirtz es una de las figuras de Alemania (Denes Erdos / AP)

Las principales figuras de Alemania para el Mundial 2026

Futbolistas como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala y Florian Wirtz, son algunas de las figuras que aparecen en la lista de Alemania para el Mundial 2026.

En el caso de Jamal Musiala, quien sufrió una fuerte lesión que hizo que se perdiera gran parte de la temporada, alcanzó a meterse a la convocatoria pero sin su nivel a tope.