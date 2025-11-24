¿Sirve de algo el Play-In? Una vez finalizada la ronda del repechaje, ya sabemos cómo se disputará la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX y aquí te explicamos a detalles los enfrentamientos que habrá.

Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez fueron los equipos que salieron avantes del Play-In y los últimos invitados a la Liguilla, por lo que se enfrentarán a Toluca y Tigres respectivamente en los cuartos de final de la Liga MX.

Sin embargo, el hecho de que hayan pasado los conjunto fronterizos ha dejado nuevamente en evidencia a este nuevo formato del repechaje, pues desde que fue instaurado han avanzado siempre el séptimo y el octavo lugar.

Así se jugará la Liguilla de la Liga MX tras el Play-In

Luego de que Xolos y Bravos avanzaron del Play-In, quedaron definidos todos los enfrentamientos que tendremos en la Liguilla de la Liga MX en la fase en la que los clubes juegan a matar o morir.

Toluca vs Bravos, Tigres vs Xolos, Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados serán los cuatro cruces que tendremos en los cuartos de final de la Liga MX y de donde saldrá los cuatro semifinalistas.

Si bien los enfrentamientos más parejos son en el papel el de la Máquina contra el Rebaño Sagrado y el de las Águilas contra Monterrey, varias veces hemos visto al octavo lugar eliminar al primero o al séptimo echar al segundo.

Podría haber final navideña en la Liga MX

Aunque apenas va comenzando la fiesta grande de la Liga MX, es probable que tengamos final navideña y todo sería en todo caso por culpa de Cruz Azul y su participación en la Copa Intercontinental.

Y es que, la final de la Liga MX está programada para jugarse el 11 y 14 de diciembre, pero en caso de que Cruz Azul avance hasta esa ronda, tendría que esperar debido a que se irán a Qatar a jugar el torneo de la FIFA.

En caso de que eso suceda, la final de ida del balompié azteca se jugaría el 25 de diciembre, en plena navidad, mientras que la vuelta se disputaría el 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes.