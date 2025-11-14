Lizbeth Ovalle es una de las futbolistas mexicanas más destacadas y recientemente, se fue a seguir con su carrera al futbol de los Estados Unidos, pero antes de eso, dejó una huella imborrable en la Liga MX Femenil gracias a un espectacular gol que hizo todavía con la camiseta de Tigres y que hoy la tiene ante los ojos del mundo por su nominación al Premio Marta de la FIFA.

Fue el 3 de marzo del año en curso cuando Lizbeth Ovalle anotó aquel espectacular gol en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en contra de Chivas en actividad del torneo Clausura 2025 de la Liga MX Femenil que le valió la nominación al Premio Marta de la FIFA, el cual reconoce a lo más destacado del futbol femenil en lo que respecta a goles y actuaciones individuales.

El golazo de la Maga Ovalle tuvo lugar en el segundo tiempo de aquel duelo frente a Guadalajara en el cual, Jennifer Hermoso sacó un centro por elevación en el cual Lizbeth, de espaldas al arco y sin estar de frente al mismo, se contorsionó en el aire para golpear el esférico con el talón y ponerlo lejos del alcance de Blanca Félix, quien fue espectadora en primera fila de esa anotación.

¿Con quién compite Lizbeth Ovalle por el Premio Marta?

Una vez confirmadas las nominadas al Premio Marta, se confirmó que Lizbeth Ovalle compite con jugadoras de talla internacional, incluida la propia mediocampista brasileña que tiene su nombre en el galardón que se va a entregar y que es compañera de la Maga en Orlando Pride; también están Mariona Caldentey (Olympique de Lyon), Vivianne Miedema (Países Bajos) y Khadija Shaw (Manchester City), entre otras.

Si bien, Lizbeth Ovalle compite con jugadoras de primer nivel por el Premio Marta, la realidad es que el grado de dificultad del gol que hizo hace unos meses llevan a considerar que tiene los argumentos necesarios para convertirse en la primera futbolista mexicana en ganar este reconocido premio que, dicho sea de paso, le daría aún más reflectores a la Liga MX Femenil.

Es importante mencionar que la ganadora del Premio Marta será dada a conocer durante la gala de The Best FIFA Football Awards que se realizará en enero del 2026, por lo que será dentro de poco más de mes y medio cuando se sepa si Lizbeth Ovalle resultó ganadora del reconocimiento.

¿Cómo le ha ido a Lizbeth Ovalle con Orlando Pride en Estados Unidos?

Desde que se fue a Orlando Pride para jugar en la NWSL de Estados Unidos, Lizbeth Ovalle ha registrado nueve apariciones en las que ha conseguido anotar ya su primer gol y poner dos asistencias. Con eso, trata de a poco de ganarse un lugar en el conjunto norteamericano.

Lizbeth Ovalle ya tuvo también su primera experiencia internacional con Orlando Pride, estu durante la Concacaf W Champions Cup, donde le tocó jugar en la fase de grupos contra América y regresar de Estados Unidos a México para el juego que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.