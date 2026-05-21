América vs Spirit se enfrentan en la Final de la W Champions Cup. El partido es el sábado 23 de mayo de 2026 y será transmitido a las 19:30 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: América vs Spirit
- Fase: Final
- Torneo: W Champions Cup
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: ESPN y Disney+
América vs Spirit: ¿Cuándo ver la Final de la W Champions Cup?
América vs Spirit juegan el sábado 23 de mayo de 2026 a partir de las 19:30 horas.
América vs Spirit: ¿Dónde ver la Final de la W Champions Cup?
El América vs Spirit será transmitido por las plataformas de ESPN y Disney+.
- Partido: América vs Spirit
- Fase: Final
- Torneo: W Champions Cup
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegaron América y Spirit a la Final de la W Champions Cup?
América vs Gotham jugaron la segunda semifinal de la W Champions Cup, con victoria 4-1 de las Águils sobre las estadounidenses.
Antes, Spirit vs Pachuca se midieron en la otra semifinal de la W Champions Cup, con victoria 1-0 de la escuadra estadounidense sobre las Tuzas.