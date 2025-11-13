Carlos Orrantía, jugador mexicano del Atlas, fue nominado al Premio Puskas de la FIFA, por el gol que anotó en la Liga MX.

El gol por el que Carlos Orrantia fue nominado al Premio Puskas de la FIFA, fue anotado en abril del 2025, cuando el jugador le marcó al Querétaro.

¿Cómo fue el gol de Carlos Orrantia nominado al Premio Puskas de la FIFA?

El gol de Carlos Orrantia, nominado para ganar el Premio Puskas de la FIFA, cayó gracias a un disparo de larga distancia visitiendo la playera del Atlas, en abril de 2025.

El jugador apodado “Charal” controló un despeje del rival, se quitó a un defensa dominando el balón quitarse y prendió el balón de aire para anotar el gol.

La votación para ganar el Premio Puskas de la FIFA comenzó el 13 de noviembre y concluye el 3 de diciembre.

¿Dónde juega Carlos Orrantia nominado al Premio Puskas de la FIFA por su gol?

Carlos “Charal” Orrantia es parte del equipo Atlas, equipo con el que anotó el gol nominado al Premio Puskas de la FIFA.

El futbolista mexicano ha tenido un amplio recorrido en el futbol mexicano, debutando en Pumas, equipo con el que fue campeón.

Toluca, Santos, Puebla y América, también han sido parte de la trayectoria de Calos Orrantia, quien a los 34 años ha sido nominado a ganar el Premio Puskas de la FIFA por su gol al Querétaro.

Además de ser campeón con Pumas en el 2011, Carlos Orrantia se coronó vistiendo la playera de Santos Laguna en el 2015.

Los futbolistas mexicanos que han sido nominados al Premio Puskas de la FIFA

La FIFA instauró el Premio Puskas en el año 2009, para reconocer al mejor gol del año en el mundo, y México ha tenido presencia constante en las nominaciones.

Luis Ángel Landín, jugando con Cruz Azul fue el primer mexicano nominado en la historia del Premio Puskas, gracias a su remate de escorpión con el que anotó al Morelia.

Futbolistas de México que han competido por el Premio Puskas de la FIFA: